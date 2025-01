PSG : le message cash d’Ousmane Dembélé après la victoire contre l’ASSE

Auteur d’un formidable doublé dans la victoire (2-1) contre l’ASSE au Parc des Princes, Ousmane Dembélé s’est arrêté au micro de DAZN pour revenir sur cette victoire. Malgré le succès de son équipe, l’international français, qui a inscrit son neuvième et son dixième but de la saison en Ligue 1, a tenu à envoyer un message à ses détracteurs. Ce n’est pas un nouveau Dembélé, c’est le même depuis le début de saison. Tels ont été les propos de l’ancien joueur du Barça :

«On s’est pas facilité cette fin de match en seconde période. Ils ont poussé. Ils ont joué leur jeu. Ils ne sont pas venus ici pour défendre. On aurait pu marquer deux ou trois buts de plus, mais on est content de repartir avec les trois points. Ce n’est pas un nouveau Dembélé. J’ai toujours été comme ça. Maintenant que ça rentre, c’est bien. On va continuer comme ça», a froidement résumé Dembélé. Motivation avant tout.