BL : Wolfsburg retourne Mayence dans un incroyable match à 7 buts

Avec des scénarios aussi retournants, on comprend mieux pourquoi la Bundesliga coûte 1 milliard d’euros. La rencontre entre Wolfsburg et Mayence cet après-midi n’avait, certes, pas les allures d’un choc, mais elle a tenu toutes ses promesses (4-3) et rappelé à quel point le championnat allemand était un championnat ouvert. En début de rencontre, Mayence avait ouvert le score par l’intermédiaire de Nebel (0-1, 11e), avant que l’international algérien Mohamed Amoura ne riposte huit minutes plus tard (1-1, 19e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Wolfsbourg 21 13 +7 6 3 4 29 22 9 Mayence 19 13 +5 5 4 4 23 18

C’était ensuite au tour de l’insatiable Jonathan Burkardt de se mêler la fête, et de redonner l’avantage aux visiteurs en marquant déjà son 10e but de la saison en Bundesliga (1-2, 39e). Mais pas de quoi décourager les locaux, qui égalisaient à nouveau grâce à Tiago Tomas, sur un service d’Amoura (2-2, 58e). Et si leur laxisme était une nouvelle fois puni sur le but de Nebel, son deuxième de la soirée (2-3, 66e), ils revenaient encore au score, cette fois grâce à Wind (3-3, 84e), trouvé par son compatriote Maehle. Mais le clou du spectacle intervenait sur le gong, puisque ce même Wind offrait inexplicablement la victoire à son équipe, à la 90+4e minute (4-3). Une victoire renversante, qui permet à Wolfsburg de grimper à la 5e place. Après avoir mené à trois reprises, Mayence peut nourrir des regrets et pointe à la 9e place.