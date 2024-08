Le Real Madrid veut faire un nouveau coup à la Endrick

Les supporters du Real Madrid ont le sourire. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont accueilli Kylian Mbappé (25 ans) et Endrick (18 ans). Le Brésilien découvre l’Europe, lui qui a fait le bonheur de Palmeiras. Pour l’épauler, il peut compter sur le vestiaire madrilène mais surtout sur ses compatriotes auriverdes, dont Vinicius Jr et Rodrygo. Comme lui, ils ont quitté leur Brésil natal et sont partis à la conquête du Vieux continent. Et on peut dire que pour le moment, ça leur réussit plutôt bien.

Un défenseur de Palmeiras dans le viseur

Endrick espère donc suivre leurs pas. Et il ne pourrait pas être le seul. Ce n’est pas un secret, les Merengues ont des yeux partout en Amérique du sud, notamment ceux du recruteur Juni Calafat. C’est lui qui a bouclé les arrivées des jeunes talents brésiliens ou encore de Fede Valverde ces dernières années. Eh bien l’homme de l’ombre du Real Madrid veut encore faire de jolis coups. Depuis plusieurs mois, le nom du crack de River Plate, Franco Mastantuono, est associé à la Casa Blanca. Ce mardi, c’est celui de Vitor Reis qui est sorti du chapeau.

Né en 2006, ce défenseur de 18 ans évolue à Palmeiras. Un club avec lequel il a déjà participé à 10 rencontres avec les pros, presque toutes dans la peau d’un titulaire. Une évolution logique pour le n°44, qui a fait ses preuves au sein des catégories jeunes du club et qui a toujours été considéré comme un grand espoir. Il a d’ailleurs porté le brassard et gagné de nombreux titres chez les jeunes, précise AS. Ce joueur d’1m86 a aussi évolué avec les équipes jeunes du Brésil, notamment les U17 avec lesquels il a remporté le championnat sud-américain.

Endrick le connaît bien

Doté d’un gros potentiel, Victor Reis a de nombreuses qualités. AS explique qu’il sait bien se positionner, qu’il a une intelligence tactique et qu’il a une bonne qualité de passe (95% de passes réussies). Polyvalent, puisqu’il peut jouer dans l’axe de la défense mais aussi à droite, il a déjà évolué dans une défense à cinq. Doué dans le jeu de tête, il a aussi des talents de finisseur puisqu’il a déjà marqué deux buts avec les pros. Puissant physiquement et dur sur l’homme dans les duels, il a donc tout pour plaire au Real Madrid.

AS indique que ce joueur très complet est observé de très près par les Madrilènes. Ces derniers ont d’ailleurs un atout dans leur manche avec leur colonie de Brésiliens et surtout Endrick, qui connaît très bien Vitor Reis puisqu’ils étaient dans le même club. De quoi aider les champions d’Espagne si jamais ils décidaient d’aller plus loin que le stade de l’intérêt avec le défenseur, sous contrat jusqu’en 2028 avec Palmeiras. Un club qui pourrait encore fournir l’une de ses pépites au Real Madrid.