PSG : l'AS Rome rêve de Mauro Icardi

Avec le futur départ d'Edin Dzeko à l'Inter Milan, l'AS Rome est déjà à la recherche d'un nouveau numéro 9 pour la saison à venir. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi serait désigné comme successeur de l'international bosnien comme attaquant de pointe titulaire. Le club de la Louve aurait de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain et pourraient débuter les négociations avec sa compagne et agent Wanda Nara.

La suite après cette publicité

La concurrence dans le secteur offensif pourrait être encore plus rude pour l'ex-Intériste avec la probable signature de Lionel Messi au PSG. Un retour en Italie ne serait pas exclu par Icardi, lui avait déjà fait l'objet de rumeurs de transfert à la Juventus Turin l'an passé. Si le prix estimé serait excessif pour les Giallorossi, les Romains n'écarteraient pas l'idée d'un prêt de deux ans et négocier la prise en charge de son salaire.