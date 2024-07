FC Barcelone : les déclarations inquiétantes sur l’état physique de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong a fait partie des grands absents de l’Euro 2024. Touché à la cheville droite, le milieu de terrain des Pays-Bas et du FC Barcelone a vécu une fin de saison très compliquée. Eloigné des terrains durant plusieurs semaines avant de faire son retour avec les Blaugranas en avril pour le quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, le Batave n’a pas tenu longtemps avant de rechuter.

Sorti sur blessure cinq jours après l’élimination subie face au PSG, à l’occasion du Clasico, Frenkie de Jong a ensuite dû déclarer forfait pour le Championnat d’Europe. Au final, le Néerlandais aura rechuté trois fois en à peine six mois. Et pour le sélectionneur des Oranjes, Ronald Koeman, si FDJ en est là, c’est en grande partie à cause du Barça. Toujours prêt à dégainer contre la direction Laporta, l’ancien coach des Blaugranas a même tenu des propos plutôt inquiétants concernant l’état physique de son joueur.

Koeman s’en prend au Barça

« Bien sûr, je lui parle, car nous nous connaissons bien. Il s’inquiète de sa blessure. Avant le Championnat d’Europe, nous pensions qu’il ne participerait pas au premier match (de poules, ndlr), mais nous espérions qu’il pourrait jouer dans le tournoi, ce qui n’a finalement pas été le cas. Il souffre d’une blessure importante et nous devons attendre de voir comment cela va se passer. Je lui souhaite bonne chance et un prompt rétablissement, mais il n’est pas encore prêt à jouer », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Sport, avant de conclure.

« Son club a pris un risque et nous devons maintenant en payer le prix. Je pense que j’en sais beaucoup plus que vous, il a joué des matchs importants alors qu’il n’était pas prêt à jouer, il n’était pas dans le rythme des matchs ou des entraînements pour jouer les matchs contre le PSG. D’un autre côté, je comprends, car c’était un moment très important pour le Barça, mais en fin de compte, ce n’était pas bon pour la santé de Frenkie. » Et pour le moment, aucune date de retour n’a été annoncée pour le Batave.