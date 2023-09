Ernest Nuamah explique le choix OL

La suite après cette publicité

Arrivé à l’OL cet été, Ernest Nuamah était courtisé par de très gros clubs, dont le Paris Saint-Germain. En conférence de presse ce jeudi, le Ghanéen a expliqué pourquoi il a recalé ses prétendants pour dire oui aux Gones.

«Avant toute chose, ça a été mon choix ainsi que celui de mon entourage. Lyon était la meilleure opportunité pour me développer et jouer (…) J’ai plus parlé avec Matthieu Louis-Jean (responsable du recrutement, ndlr), mais on m’a beaucoup parlé des projets du club. Je connais Lyon aussi grâce aux anciens joueurs ghanéens qui étaient au club. C’était ma décision et celle de mon entourage de venir ici. Je connaissais la Ligue 1 et je la suivais. C’est une étape intéressante pour moi.» Le PSG et ses autres courtisans ne faisaient donc pas le poids.