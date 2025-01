Neymar explique son choix de revenir à Santos

Le mystère n’existe plus dans ce dossier. Après le président de Santos, Marcelo Teixeira, qui avait publié ces derniers jours une vidéo pour annoncer le retour de Neymar dans son club formateur, c’est le joueur en personne qui a confirmé l’information ce jeudi dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, la star brésilienne a résilié son contrat avec Al-Hilal, club qu’il avait rejoint il y a 18 mois.

Au cours des dernières semaines, Ney' avait fait l’objet de nombreux fantasmes : un retour au Barça, un jubilé à l’Inter Miami pour retrouver Messi, Busquets, Alba et Suarez, une signature à Flamengo, ou même encore au Chicago Fire, qui avait entamé des discussions avec son entourage comme nous vous le révélions.. Mais l’enfant prodigue a donc écouté son cœur, et fait le choix de rentrer pour 6 mois au bercail.

Il veut préparer ses futures grandes échéances

Dans sa vidéo émouvante de 2 minutes, mêlant compilations de ses plus belles actions sur les terrains et instants avec ses proches, l’attaquant de 32 ans a expliqué de vive voix ce choix de revenir aux sources : «salut tout le monde, j’ai l’impression de revenir dans le temps. Je suis ici avec mes amis et ma famille et ils m’ont aidé à écrire ce que je vous raconte. Ils connaissent déjà ma décision. Je vais en effet signer un contrat avec Santos, et je veux remercier mes fans à travers le monde, qui ont longtemps rêvé de ce moment. 12 années sont passées depuis mon départ, mais mon amour pour le club n’a jamais changé», exprime Neymar, avant d’évoquer ses derniers mois compliqués, et son ambition de revenir au top.

«J’ai vécu de très bons moments à Riyad, l’Arabie saoudite m’a super bien reçu, comme ma famille et mes amis, et je serai là pour suivre leur Coupe du Monde 2034 (…) Mais maintenant, j’ai besoin de rejouer, et seul un club comme Santos pouvait me garantir l’amour dont j’ai besoin pour préparer mes futures grandes échéances, dans les années qui arrivent. Et vous tous, peu importe le club que vous supportez, avez conscience de ce que cela représente. J’espère que vous serez tous avec moi pour cette nouvelle étape de ma carrière. Je suis reconnaissant de tout votre soutien, même dans les moments les plus difficiles, et ils étaient nombreux dernièrement. Jouer au foot, faire ce que j’aime le plus dans ma vie, me rend heureux et je ne veux que ça», a-t-il conclu. Et le Brésil est certainement heureux, en attendant de le revoir sous le maillot de la Seleção.