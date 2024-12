Serie A : Venise dompte Cagliari

Après la victoire écrasante de l’AS Roma contre Parme (5-0), la 17e journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec une affiche opposant Venise à Cagliari au Pierluigi Penzo. Lanterne rouge au coup d’envoi, la formation entraînée par Eusebio Di Francesco espérait enchaîner une troisième rencontre sans défaite après deux matches nuls contre Côme et la Juve.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 18 Cagliari 14 17 -12 3 5 9 16 28 19 Venise 13 17 -13 3 4 10 17 30

De son côté, Cagliari, 18e, restait sur deux défaites et se devait aussi de l’emporter pour se donner un peu d’air. Un duel qui tournait finalement à l’avantage de Venise grâce à un but de Francesco Zampano quelques minutes avant la pause (1-0, 38e) et une réalisation de Marin Sverko au retour des vestiaires (2-0, 68e). La réduction du score de Leonardo Pavoletti ne changeant rien à l’issue de ce match (2-1). Au classement, les Arancioneroverdi remontent au 19e rang, juste derrière Cagliari.