Ligue 2 : Toulouse assome Nancy et prend provisoirement la tête

La 31e journée de Ligue 2 débutait par un petit choc, entre le Toulouse FC, troisième, et l'AS Nancy-Lorraine, 8e du classement mais équipe la plus en forme de la division qui restait sur 4 victoires de rang. Au Stadium, les Toulousains ont profité d'une erreur de jugement de Saliou Ciss, venu catapulter le ballon remisé de la tête par Sebastian Dewaest dans ses propres filets, pour ouvrir le score (1-0, 32e). Mais dans une défense parfois laxiste, les Nancéiens ont trouvé la faille par Amine Bassi, plein de sang froid face à Maxime Dupe (1-1, 43e).

Après avoir laissé passer l'orage, le TFC a repris sa marche en avant dans le deuxième acte et rapidement planté trois nouveaux buts. Signés Janis Antiste (47e), Ruben Gabrielsen (50e) et Amine Adli (62e), les trois nouveaux buts portaient le score à 4-1 et offraient, grâce à une différence de buts favorable, la première place au club haut-garonnais (58 points). Ce soir, Troyes (58 pts), qui reçoit Guingamp, et Clermont (55e), qui accueille Niort, auront l'occasion de repasser devant.

Le classement de Ligue 2.