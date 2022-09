La commission de discipline retire les cartons rouges distribués à Locko et Boufal

La suite après cette publicité

La rencontre entre les arbitres et les entraineurs hier, et plus globalement les nombreuses critiques à l'égard du corps arbitral suite au dernier week-end de championnat ont visiblement eu un effet. Après sa réunion du soir, la commission de discipline a décidé d'annuler le carton rouge adressé au Rémois Bradley Locko contre Monaco, ainsi que le second jaune adressé à l'Angevin Sofiane Boufal. Jean-Clair Todibo (OGC Nice) est quant à lui suspendu un match suite à son exclusion face au SCO.

D'autres joueurs sont également sanctionnés pour une accumulation de trois avertissements en 10 rencontres officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France et Trophée des Champions confondus). Il s'agit de Maxime Busi (Stade de Reims), Samuel Moutoussamy (FC Nantes), Marshall Munetsi (Stade de Reims), Nuno Tavares (Olympique de Marseille), Marco Verratti (Paris Saint-Germain) et Papa Ndiaga Yade (ESTAC).

Le communiqué complet :

Réunie le 21 septembre 2022, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

8ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade de Reims – AS Monaco du 18 septembre 2022 Retrait du carton rouge infligé à Bradley LOCKO, joueur du Stade de Reims Après visionnage des images et rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge.

8ème journée de Ligue 1 Uber Eats : OGC Nice – Angers du 18 septembre 2022 Retrait du deuxième carton jaune infligé à Sofiane BOUFAL, joueur de l’Angers SCO Après visionnage des images et rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le deuxième carton jaune.

Un match de suspension

Jean-Clair TODIBO (OGC Nice)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 septembre 2022 à 0h00

Maxime BUSI (Stade de Reims)

Samuel MOUTOUSSAMY (FC Nantes)

Marshall MUNETSI (Stade de Reims)

Nuno TAVARES (Olympique de Marseille)

Marco VERRATTI (Paris Saint-Germain)

Papa Ndiaga YADE (ESTAC Troyes)

6ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Montpellier Hérault SC – LOSC Lille du 4 septembre 2022 Comportement de M. Khalil FAYAD, joueur du Montpellier Hérault SC Un match de suspension. La sanction prend effet à partir du mardi 27 septembre 2022 à 0h00.

7ème journée de Ligue 1 Uber Eats : AC Ajaccio – OGC Nice du 11 septembre 2022 Comportement de M. Johan CAVALLI, Coordinateur Sportif de l’AC Ajaccio Trois matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet à partir du mardi 27 septembre 2022 à 0h00.

8ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade de Reims – AS Monaco du 18 septembre 2022 Comportement de M. Miguel COMMINGES, Coordinateur Sportif du Stade de Reims Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis)

Maxime BASTIAN (FC Annecy)

Joris MOUTACHY (Chamois Niortais FC)

Un match de suspension

Till CISSOKHO (Quevilly Rouen)

Gaëtan PAQUIEZ (Grenoble Foot 38)

Mathieu DEBUCHY (Valenciennes FC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 septembre 2022 à 0h00

Dilane BAKWA (FC Girondins de Bordeaux)

Gaëtan COURTET (EA Guingamp)

Anthony GONCALVES (Stade Lavallois MFC)

Jean-Lambert EVANS (Pau FC)

Ibrahim SISSOKO (FC Sochaux-Montbéliard)

Stéphane MOULIN (SM Caen) – Acteur banc de touche

9ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – Valenciennes FC du 17 septembre 2022 Comportement de M. Orlando SILVESTRI, Entraineur Adjoint du Valenciennes FC Comportement de M. François FIAMMA, Préparateur Physique du Valenciennes FC Pour Orlando SILVESTRI : Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Pour François FIAMMA : Trois matchs de suspension, dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Les sanctions prennent effet immédiatement.

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1 UBER EATS

7ème journée de Ligue 1 Uber Eats : FC Lorient – FC Nantes du 11 septembre 2022 Comportement des supporters du FC Nantes : usage d’engins pyrotechniques 10.000€ d’amende. Fermeture pour deux matchs, dont un match par révocation du sursis, de l’espace visiteurs du FC Nantes pour les prochains matchs disputés à l’extérieur.