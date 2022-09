Une rencontre très positive entre arbitres et entraineurs

Le Replay Center, basé à Paris, a été le théâtre d'une réunion d'un nouveau genre. En effet, ce lieu, connu pour être le temple de l’assistance vidéo à l’arbitrage, a abrité une rencontre au sommet entre onze entraineurs de Ligue 1 et la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA). Les échanges auraient porté leurs fruits et la réunion aurait même été très «positive», selon les protagonistes présents lors de ces échanges et relayés par Le Parisien*.

Relativement longue (un peu moins de 3h), la réunion a été l'occasion, pour les arbitres présents au côté de leur patron Pascal Garibian, de revenir sur les dernières polémiques en date. De nombreux points étaient donc à l'ordre du jour et de nombreux axes d'améliorations ont émergé des discussions entre les différents acteurs. Il a notamment été question de l'attitude jugée parfois hautaine de certains arbitres mais aussi d'une mise en situation pour mieux comprendre la complexité du fonctionnement de la VAR pour les entraineurs présents.