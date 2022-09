Vidéo : l'arbitrage français se fait dézinguer par Twitter

La suite après cette publicité

La huitième journée de Ligue 1 a été marqué par les exclusions du Niçois Jean-Claire Todibo et du Rémois Bradley Locko. Des décisions jugées injustes et qui ont mit l'arbitrage français est au cœur des discussions, ce qui est loin d'être une première cette saison. En effet le championnat de France est marqué par des débats autour de l'arbitrage, et ce malgré l'utilisation de la VAR. Une polémique qui a beaucoup inspiré la twittosphère.