PL : Bournemouth corrige Manchester United, Everton accroche Chelsea

Ce week-end, le championnat d’Angleterre était encore au rendez-vous de l’autre côté de la Manche. À quelques jours du début du traditionnel Boxing Day, quatre matches avaient lieu à 15h en Premier League ce dimanche. En déplacement sur la pelouse d’un Everton brinquebalant, Chelsea avait l’occasion de consolider sa deuxième place en se rapprochant toujours plus de Liverpool en tête du classement. Hyper dominateurs face à un bloc liverpuldien très compact, les Blues ont failli à leur mission en concédant un nul vierge et frustrant. Disposant de 75% de la possession, les coéquipiers de Nicolas Jackson n’ont pas trouvé la faille face à une défense regroupée. Malgré les attaques du buteur sénégalais (26e, 31e), les filets n’ont pas tremblé et Chelsea a dû se contenter d’un partage des points qui ne fait pas ses affaires.

La vraie sensation de l’après-midi avait lieu sur la pelouse d’Old Trafford. Opposées à Manchester United, les Cherries de Bournemouth n’ont fait qu’une bouchée des Red Devils. Après une première période solide, ces dernières ont pris les devants grâce à Dean Huijsen sur coup de pied arrêté (29e). Et alors que Justin Kluivert a offert le large à Bournemouth sur penalty à l’heure de jeu (2-0, 60e), Antoine Semenyo a corsé l’addition quelques minutes plus tard (3-0, 63e). Avec cette défaite cuisante à domicile, Manchester United s’enfonce à la 13e place tandis que Bournemouth grimpe à la 5e place. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Wolverhampton a repris des couleurs sur la pelouse de Leicester et a fait la bonne opération dans la course au maintien (0-3). Fulham et Southampton se sont quittés sur un nul stérile (0-0).

Les résultats du multiplex

Everton 0-0 Chelsea

Manchester United 0-3 Bournemouth : Huijsen (29e), Kluivert (60e), Semenyo (63e)

Leicester 0-3 Wolverhampton : Guedes (19e), Gomes (36e), Cunha (44e)

Fulham 0-0 Southampton