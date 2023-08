OL : tout est bouclé pour le départ de Karl Toko-Ekambi !

La suite après cette publicité

C’est la fin d’un long feuilleton qui a duré une bonne partie de l’été. Revenu d’un prêt sans option d’achat de Rennes, Karl Toko-Ekambi (30 ans) négociait les conditions de son départ. Après d’âpres négociations, le club rhodanien et l’international camerounais se sont finalement mis d’accord sur les modalités d’un départ qui se fera sous la forme d’un transfert.

KTE quitte donc l’OL pour rejoindre l’Abha FC, le club de François Kamano. La formation saoudienne va débourser 1,5 M€ (+ 0,5 M€ de bonus) pour recruter l’ancien buteur de Villarreal selon nos informations. L’officialisation de l’opération est imminente. Le départ de Karl Toko-Ekambi, dont le nom était évoqué au Fenerbahce, au Celta Vigo mais aussi du côté de clubs du Moyen Orient, va faire du bien à la masse salariale du club et permettre sans doute de finaliser l’arrivée d’une recrue (un milieu offensif gauche et une sentinelle sont espérés). Désormais place à Tino Kadewere qui est également sur le départ et dont le nom revient avec insistance du côté de Montpellier.