PSG : Christophe Galtier très satisfait de son nouveau dispositif tactique

Le 4-3-1-2 de Christophe Galtier a encore été un choix décisif. Sur la pelouse de l'AC Ajaccio, le Paris Saint-Germain - sans Neymar, suspendu, Danilo, Ramos et Kimpembé, blessés - a connu quelques difficultés sur le plan offensif. En manquant notamment quelques occasions. Mais finalement, grâce à un duo Messi-Mbappé qui s'est très bien trouvé, les Parisiens ont fait plier les Corses, en inscrivant notamment deux buts sur la fin de match (3-0).

Après la rencontre, Christophe Galtier s'est notamment plaint d'un début de match peu réussi. «On a eu un début de match difficile, avec du jeu long et beaucoup de présence (côté Ajaccio). On a eu quelques déchets dans le jeu court, également. Après, on a débloqué le match, mais on était ensuite sur un faux-rythme. On cherchait le but parfait, à rentrer dans le but avec le ballon, on n'a pas tiré. Mais après, les deux buts étaient magnifiques, ils sont arrivés», a-t-il résumé au micro de Prime Video.

Un duo Messi-Mbappé qui a cartonné

Mais le coach parisien a spécialement été questionné sur le nouveau dispositif tactique, qui semble de plus en plus maîtrisé par les Franciliens. «Cela m'a plus, c'était intéressant. On verra si on démarrera comme cela mardi (contre le Maccabi Haïfa, en Ligue des Champions). Avec trois milieux, cela permet d'être plus présent, dans le cœur du jeu et d'être présent sur nos attaques. On fait aussi participer les latéraux, mais il a manqué pour apporter du danger dans la surface».

Avant d'encenser son tandem du soir. «Messi ? C'est un génie, dans ce registre-là. C'était bien avec Kylian, ce n'est pas pour rien qu'on a un secteur offensif de qualité. On a changé d'organisation pour mieux les trouver, mieux connecté. Il y a eu une connexion avec Léo. La profondeur avec Kylian, c'est aussi un atout important», a ajouté Galtier. Il reste maintenant à savoir ce que donnera ce système avec le retour en forme des titulaires et comment le duo Messi-Mbappé va s'organiser avec Neymar...