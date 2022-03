Demba Ba regrette l'emballement autour de l'affaire Zouma

Au cœur d'une importante polémique ces dernières semaines après la diffusion d'une vidéo montrant des scènes violentes à l'égard de son chat, Kurt Zouma (27 ans) continue progressivement son opération rédemption, bien qu'il doive encore faire face aux sifflets de certains supporters des Hammers. Critiqué de toutes parts, à l'image de la fracassante sortie de l’ancien international français Frank Leboeuf, le défenseur tricolore a cependant reçu le soutien indirect de Demba Ba (36 ans). Interrogé par Oh My Goal, l'ancien attaquant franco-sénégalais en a profité pour dénoncer la médiatisation malsaine de cette affaire, n'hésitant pas à ce titre de tacler indirectement Frank Leboeuf.

«Certaines personnes (qui ont réagi), c’est juste pour la hype. Les mises en scène, c’est encore pire, c'est le pompon sur Garonne. Les gens se filment avec leurs trophées, dans plusieurs langues... Il y a beaucoup de gens qui vont donner leur avis, mais pas par conviction, juste pour qu’on puisse les entendre. (…) Ce sont des footballeurs et ils savent que le foot est tellement populaire qu’on va en entendre parler, et ça va les ramener à la vie. Ils essayent de surfer sur la vague», a ainsi déclaré Demba Ba tout en condamnant les actes de Zouma : «son comportement est horrible. (…) C’est devenu un bouc-émissaire, on va essayer d’en faire un exemple. Il a fait une grosse connerie et s’est excusé». Avant de conclure sur un parallèle pour le moins douteux : «tu vas dans certains pays, les chiens ce sont nos animaux de compagnie, on les aime comme nos propres enfants, mais dans d'autres, on les mange... Est-ce qu'on va aller à critiquer les cultures des uns et des autres». Mouais...