JT Foot Mercato : les indésirables du PSG font de la résistance

La mission du PSG pour entrer dans sa nouvelle ère

Le Paris Saint-Germain va entrer dans une période de transition avec le duo officieux Luis Campos-Antero Henrique à la tête du nouveau projet sportif. Le premier sera chargé de trouver le successeur de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur, tandis que le second devra vendre les nombreux indésirables du club. Une dizaine de joueurs font partie de la liste, dont Mauro Icardi selon la Gazzetta dello Sport. L'argentin réclame à tous ses prétendants le même salaire qu'il perçoit à Paris, à savoir 10M d'euros. Malgré une bonne saison, le PSG souhaiterait également vendre Danilo Pereira, alors que l'intention du joueur est de rester. L'Espagnol Ander Herrera a lui aussi assuré qu'il sera Parisien la saison prochaine, alors qu'il était lié à des rumeurs de départ vers son ancien club de l'Athletic Bilbao. Enfin le défenseur Abdou Diallo, a quant à lui confié vouloir du temps de jeu et qu'il étudierait la meilleure option possible.

Robert Lewandowski compte jouer un sale coup au Bayern Munich

Malgré une histoire d'amour longue de 9 ans, la rupture entre Robert Lewandowski et le club bavarois s'annonce compliquée. A plusieurs reprises, le Polonais a demandé à ses dirigeants de le laisser partir, mais le Bayern Munich est intransigeant et réclame entre 30 et 40M d'euros. Selon Mundo Deportivo, l'intéressé pense à se libérer du contrat qui le lie à l'écurie allemande. Il s'appuie sur l'article 17 du règlement de la FIFA, qui stipule que si un joueur évolue dans un championnat étranger de celui de son pays, qu'il a plus de 28 ans et qu'il a passé au moins trois saisons au sein du club, il est en droit de rompre son contrat. L'attaquant devra cependant payer une indemnité, qui serait sûrement prise en charge par son futur club.

Les officiels du jour

C'est officiel, le champion d'Europe 2016 avec le Portugal, Bruno Alves, raccroche les crampons. A 40 ans, le défenseur a annoncé ce dimanche via ses réseaux sociaux la fin de sa carrière. Il se retire après avoir disputé son ultime saison à l'Apollon Smirnis, en première division grecque.

James Milner (36 ans) va rester une saison supplémentaire à Liverpool. «Le vice-capitaine, qui a rejoint le club en 2015, devrait rester avec les Reds pour une nouvelle saison après avoir convenu de nouvelles conditions au-delà de l'expiration de son contrat précédent cet été», peut-on lire sur le communiqué du club. Milner va donc rester au moins jusqu'en 2023.