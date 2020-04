Juve : Leonardo Bonucci au cœur d'une polémique pendant le confinement

Tout comme c'est le cas de la France, l'Italie, premier pays européen le plus durement frappé par la pandémie de coronavirus, est confinée. Les mesures de distanciation sociale s'appliquent également de l'autre côté des Alpes. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que Leonardo Bonucci (32 ans) fait la polémique ces dernières heures dans la Botte. La femme du défenseur central de la Juventus, Martina Maccari, a en effet posté une photo de la famille Bonucci réunie pour célébrer l'anniversaire du grand-père, Dino. De quoi susciter de vives réactions négatives en commentaire.

Mes parents sont passés par un escalier intérieur pour venir me voir. Ils sont confinés comme moi depuis le 7 mars, vous faites une polémique inutile. Depuis le 7 mars, j'ai mis le pied hors de la maison il y a 2 jours pour la première et unique fois. Nous nous faisons livrer nos courses. Nous avons utilisé un Glovo (service de livraison, NDLR) pour le gâteau et lui avons offert un dessin encadré avec un vieux cadre que nous avions à la maison. Courses et pharmacie à la maison. Rendez-moi service, critiquez tout, l'argent, la maison, le mari, moi à la première personne, mais pas le sens civil et la responsabilité. Nous avons fait un don et continuons à travailler autant que possible pour faire face à cette situation. Vous faites une controverse stérile. Si vous êtes en colère contre le monde, je vous comprends, mais la vie ne résoudra pas tant de controverses inutiles, a écrit l'épouse de Leonardo Bonucci pour se défendre face aux accusations de non-respect du confinement en Italie, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport.