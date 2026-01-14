League Cup : Arsenal prend une option en s’imposant à Chelsea

Un premier match de FA Cup contre Charlton pour se mettre en jambes, mais ce mercredi, c’était une autre paire de manches pour Liam Rosenior sur le banc de Chelsea. L’ancien entraîneur de Strasbourg vivait ainsi son premier match sur le banc à Stamford Bridge face à Arsenal, en demi-finale de League Cup. Un sacré morceau tant les Gunners impressionnent cette saison, et c’est presque sans surprise que ces derniers ouvraient le score dès la 7e minute de jeu, sur corner. Un grand classique de l’équipe de Mikel Arteta, avec cette fois Ben White à la finition, avec un marquage bien trop lâche de Joao Pedro.

Les Blues se heurtaient au repli défensif ultra-rapide des Gunners, empêchant toute tentative de contre, et il était difficile d’apercevoir une patte Rosenior. Du pressing, mais moins intense qu’Arsenal, du jeu au sol, mais moins fluide qu’Arsenal. Cela ne s’arrangeait guère au début de la deuxième période, avec un but signé Gyokeres, parfaitement servi par Ben White et aidé par le loupé de Robert Sanchez (0-2, 49e). Le match était l’illustration parfaite d’une équipe en pleine confiance sur la pelouse d’une autre qui se cherche encore et toujours. Mais Garnacho réveillait Stamford Bridge, en exploitant au deuxième poteau un centre de Neto (1-2, 57e). De l’espoir pour les Blues ? Zubimendi se chargeait de l’éteindre en redonnant deux buts d’avance, après une nouvelle belle séquence collective (1-3, 71e). Garnacho s’offrait un doublé pour réduire encore une fois le score (2-3, 83e) et donner l’impression d’un match plus serré qu’il ne l’était. Liam Rosenior a du travail devant lui, et un match retour à l’Emirates Stadium le 3 février prochain pour tenter de renverser Arsenal.