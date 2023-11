Ligue Europa : victoire historique de Toulouse face à Liverpool, le Stade Rennais se rassure

Coup d’envoi de la quatrième journée de la Ligue Europa ! Pour la session de 18h45, deux clubs français étaient engagés : Toulouse et le Stade Rennais. Toujours en lice pour une qualification, le TFC disputait un match de prestige au Stadium face à Liverpool. Terrassés à l’aller du côté d’Anfield (1-5), les Pitchounes ont abordé ce match sans trop de pression. Le scénario a failli virer au cauchemar dès la 4e minute sur un coup franc d’Endo. Heureusement pour les Toulousains, la tête de Joe Gomez trouvait la barre. Dominés par des Reds et un Luis Diaz en feu depuis l’annonce de la libération de son père, les partenaires de Guillaume Restes ont dû faire le dos rond pour éviter de couler sur les différents assauts anglais (18e, 25e, 31e). La tempête passée, les Toulousains ont ensuite su faire preuve d’une belle efficacité pour mettre le Stadium en transe. Après une première alerte signée Suazo (28e), Aron Donnum a donné l’avantage aux siens d’une frappe du gauche (1-0, 38e). Buteur pour la première fois de la saison avec le TFC depuis son arrivée de Belgique cet été, le Norvégien a choisi le bon moment pour ouvrir son compteur.

À la mi-temps, Toulouse réalisait un gros coup puisque ce succès provisoire laçait les hommes de Carles Martinez seuls à la deuxième place, à deux points de Liverpool et avec quatre longueurs d’avance sur l’Union Saint-Gilloise. Les Belges qui n’ont d’ailleurs pas pesé bien lourd sur le terrain du LASK (0-2). Au retour des vestiaires, le Stadium a bien cru exploser une deuxième fois. Après une nouvelle alerte signée Suazo (48e), Dallinga pense inscrire le but du break trois minutes plus tard (51e). Malheureusement pour lui, la VAR a vu une faute commise sur Matip. But refusé, mais ce n’était que partie remise. Les Violets étaient comme des morts de faim sur le cuir. Et après un gros travail de Vincent Sierro, Thijs Dallinga a sorti un enchaînement XXL pour aller crucifier Liverpool d’une frappe croisée surpuissante (2-0, 58e). Le Stadium était en fusion.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 9 4 7 3 0 1 12 5 2 Toulouse 7 4 -2 2 1 1 6 8

But égalisateur refusé à Salah par la VAR à la 90e+7

Le spectacle n’était pas terminé pour autant. Alors que Jürgen Klopp faisait entrer toutes ses stars en raison du résultat défavorable, le TFC n’a pas tremblé. Même quand Cristian Casseres a permis aux Reds de réduire le score en marquant contre son camp (2-1, 74e). Joueurs jusqu’au bout, les hôtes n’ont mis que deux minutes pour reprendre le large. Buteur en première période, Donnum s’est cette fois-ci mué en centreur décisif pour Franck Magri. Joueur de Bastia il y a à peine six mois, l’attaquant inscrivait le but de la victoire face à Liverpool (3-1, 76e) malgré un dernier but de Diogo Jota (3-2, 88e) et un but de Quansah refusé pour une main de Mac Allister (90e+7). Scénario incroyable pour le tenant du titre de la coupe de France qui a d’ailleurs vécu la soirée parfaite. Grâce à ce succès de prestige combiné à la lourde défaite de l’Union St-Gilloise face au LASK (3-0), le TFC conforte sa deuxième place au classement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Rennes 9 4 5 3 0 1 8 3 3 Panathinaikos 4 4 -1 1 1 2 4 5

De son côté, le Stade Rennais, leader invaincu du groupe F, a vécu une soirée animée face au Panathinaïkos. Vainqueurs 2-1 à l’aller, les Bretons pensaient plier l’affaire rapidement après une erreur du portier adverse sur un coup franc de Fabian Rieder (1-0, 9e). Mais tout a basculé à la 33e minute pour les Rouge et Noir. Jeanuël Belocian s’est rendu coupable d’une faute dans sa surface de réparation. Verdict : la double peine penalty et carton rouge. Fotis Ioannidis ne s’est pas fait prier pour transformer cette opportunité en or (1-1, 34e). Au retour des vestiaires, le discours de Bruno Genesio a dû passer cinq sur cinq. Malgré leur infériorité numérique, les Rouge et Noir ont réussi à reprendre l’avantage grâce à leur supersub Ibrahim Salah (2-1, 65e). Un coup de massue pour les Grecs qui ont concédé un penalty deux minutes plus tard. Entré en jeu à la 63e, Ludovic Blas s’est alors chargé de faire le break (3-1, 69e). Une excellente opération. Avec cette victoire, Rennes est plus que jamais leader de son groupe avec 9 points, soit cinq longueurs d’avance sur le Pana et le Maccabi Haïfa (battu chez lui par Villarreal). Dans les autres matches, Brighton avait l’occasion de prendre provisoirement la tête de la poule B, en attendant le match de l’OM face à l’AEK. Les Seagulls affrontaient l’Ajax Amsterdam et n’ont pas raté le coche grâce à Ansu Fati et Adingra (2-0). Enfin, dans le groupe G, l’AS Roma de José Mourinho a manqué l’occasion de prendre seule la tête après sa défaite face au Slavia Prague (0-2).

Groupe B :

Ajax-Brighton : 0-2 (Fati, Adingra)

Groupe E :

LASK -Union St Gilloise : 3-0 (Horvath, Talovierov, Zulj)

-Union St Gilloise : 3-0 (Horvath, Talovierov, Zulj) Toulouse-Liverpool : 3-2 (Donnum, Dallinga, Magri ; Casseres csc, Jota)

Groupe F :

Maccabi Haïfa- Villarreal : 1-2 (Seck ; Baena, Sorloth)

: 1-2 (Seck ; Baena, Sorloth) Rennes-Panathinaïkos : 3-1 (Rieder, Salah, Blas ; Ioannidis)

Groupe G :

Servette -Sheriff : 2-1 (Rouiller, Bedia ; Severin csc)

-Sheriff : 2-1 (Rouiller, Bedia ; Severin csc) Slavia Prague-AS Roma : 2-0 (Jurecka, Masopust)

Groupe H :