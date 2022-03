Le gros tacle de Leonardo à Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Leonardo et Zlatan Ibrahimovic, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Même si le premier a convaincu le second de venir au PSG à l'été 2012, la relation entre les deux hommes a toujours été très tendue. Le Suédois a souvent reproché au directeur sportif brésilien un certain manque de discipline du vestiaire. Il s'est même proposé comme directeur sportif à sa place l'été dernier. Déjà quand les deux hommes étaient ensemble en France, c'était parfois chaud mais ça n'est pas fini. Ibrahimovic est toujours critique à l'égard du dirigeant.

Cette fois, c'est Leonardo qui lui répond dans un entretien accordé à L'Equipe. «Je ne veux même pas répondre. L'indiscipline, elle est où ? Je pense qu'il y a une raison si, à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG, il ne peut s'empêcher de parler de nous. Tout le monde veut venir. (...) Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir. J'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. Le PSG a existé avant et après lui. Mais dites-moi, où est l'indiscipline ?» répond le Brésilien, toujours très irrité quand il parle de l'attaquant aujourd'hui à l'AC Milan.