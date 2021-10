Serie A : le Torino se relance et enfonce le Genoa

En ouverture de la 9ème journée de Serie A, ce vendredi soir, le Torino s'est imposé à la maison face au Genoa (3-2). Antonio Sanabria a bien lancé les Turinois en propulsant un centre de Cristian Ansaldi de la tête au fond des filets (14e). Tommason Pogeba a ensuite fait le break pour les locaux (31e), alors que Karol Linetty s'est vu refuser un but après intervention de la VAR pour une faute (58e) après la pause.

Et si Felipe Caicedo a offert le but de la réduction du score à Mattia Destro (69e), Josip Brekalo a coupé court aux espoirs des visiteurs en redonnant deux buts d'avance à son équipe (78e). Si Felice Caicedo s'est mué en buteur (81e), cela n'a pas changé la face du score final de cette partie. Grâce à ce 3ème succès de la saison, le Torino grimpe à la 10ème place et met fin à une série de 4 matchs sans victoire. De son côté, le Genoa (19e, 6 points) enchaîne une 5ème rencontre sans le moindre succès.

