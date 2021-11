Le Barça dément un accord pour Xavi !

«Nous avons accepté le transfert de Xavi à Barcelone après le paiement de la clause de pénalité stipulée dans son contrat. Nous avons convenu avec Barcelone sur une coopération pratique à l'avenir. Xavi est une partie importante de l'histoire d'Al Sadd. Nous lui souhaitons plein de succès pour la prochaine étape. Xavi nous a indiqué il y a quelques jours son désir d'aller à Barcelone dans ce moment particulier pour son club de cœur, nous avons compris et nous n'avons pas mis d'obstacle à son départ. Xavi et sa famille seront toujours les bienvenus à Doha et notre collaboration continue.» Via un communiqué publié ce vendredi, Al-Sadd a officialisé le départ de son entraîneur vers le FC Barcelone, qui recherchait le successeur de Ronald Koeman, viré il y a quelques jours.

Néanmoins, quelques heures après la publication du club qatari, les Blaugranas n'ont eux toujours pas communiqué sur le sujet sur leur site internet ou via leurs réseaux sociaux, et pour cause. D'après les informations de la radio espagnole RAC1, le club catalan n'a toujours pas trouvé un accord avec Al-Sadd pour faire venir Xavi sur son banc de touche ! Le média local affirme en plus qu'il y a un «désaccord» avec la déclaration de la formation évoluant en Qatar Stars League. La Cadena SER ajoute elle que le FCB ne veut toujours pas payer les 5M€ de la clause, et que les réunions se poursuivent au Qatar. Si le communiqué du Barça était éventuellement attendu ce vendredi, on pourrait donc devoir encore patienter plusieurs heures, voire même plusieurs jours.