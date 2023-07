Le plan du Real Madrid et de Kylian Mbappé pour nuire au PSG

La suite après cette publicité

« Je t’aime… moi non plus ». Voici une bonne façon de résumer la relation entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, deux parties qui semblent condamnées à se marier à un moment ou l’autre, mais qui ont aussi connu des épisodes difficiles ces dernières années. Et pour beaucoup, cet amour pourrait se concrétiser cet été, surtout que, pour la première fois, le PSG a réellement ouvert la porte au Bondynois. Mais les Merengues restent méfiants, redoutant une nouvelle "trahison" de l’attaquant, tout comme le principal concerné semble vouloir aller au bout de son contrat à Paris.

Le média Relevo en dit un peu plus sur la situation du joueur et les intentions du Real Madrid. Et les deux parties sont d’accord sur un point : le meilleur scénario possible pour les deux reste une arrivée en 2024. La décision du Real Madrid est déjà prise : il passera à l’attaque à partir du prochain mois de janvier, et seul un coup de fil du Français pour lui demander de venir dès maintenant ferait changer les choses.

Mbappé et le Real main dans la main

Le joueur formé à Monaco et le club de la capitale espagnole sont d’accord pour dire qu’une signature pour 2024 est bénéfique sur le plan financier pour les deux : les Madrilènes n’auront pas de négociations à mener ni d’indemnité à payer, alors que Mbappé pourra toucher, entre autres, sa prime de fidélité à Paris. Selon le journal en ligne espagnol, la star des Bleus doit encore toucher 200 millions d’euros du PSG, entre salaire, prime de prolongation et prime de fidélité. Des émoluments sur lesquels il devrait faire une croix en cas de départ cet été.

Une situation qui ne fait logiquement pas les affaires du PSG, et ça ne pose vraisemblablement aucun souci aux Merengues, ni à Mbappé. En cas de nouvelle saison à Paris, les champions de France seraient ainsi condamnés à lui verser ses primes, ne récupéreraient aucune indemnité de transfert et surtout, ne pourraient pas vraiment planifier un projet solide pour l’avenir en sachant que Mbappé partirait dans un an. Mais ça, ce n’est visiblement ni le problème du Real Madrid, ni de Mbappé !