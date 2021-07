Adidas présente le nouveau maillot domicile de l'Ajax Amsterdam !

Après une nouvelle saison de haut niveau, l'Ajax Amsterdam se tourne déjà vers la campagne 2021-2022 et prépare notamment la Supercoupe des Pays-Bas qui aura lieu le 7 août face au PSV Eindhoven. En vue de cette échéance, adidas révèle déjà le maillot que David Neres et ses partenaires arboreront à la Johan Cruijff Arena durant l'ensemble du prochain exercice.

Champion d'Eredivisie pour la 35ème fois, le club de la capitale néerlandaise a une grande histoire nationale et européenne qu'adidas, qui équipe le club depuis l'an 2000, s'efforce de mettre en avant à travers des maillots domicile qui entrent dans la lignée historique du club au niveau des couleurs comme du design. Pour le prochain exercice, la marque aux trois bandes s'est même inspirée d'une tunique portée par Johan Cruijff et sa bande dans les années 1970 qui ont marqué l'histoire du club à jamais avec trois C1 remportées.

Dans l'histoire du football, peu de clubs ont eu un maillot quasi identique pendant de nombreuses décennies mais c'est le cas de l'Ajax Amsterdam qui persiste avec sa fameuse tunique blanche recouverte par la traditionnelle bande verticale rouge au centre. Par rapport aux saisons précédentes, cette dernière est d'ailleurs plus fine et se voit accompagnée par un col blanc rond replongeant les supporters ajacides dans le passé.

En plus de retrouver ce design d'antan, le blason gris utilisé entre 1928 et 1991 fait son grand retour au niveau du cœur alors que les trois bandes adidas sont aussi grises et non plus rouges comme elles ont eu tendance à l'être ces dernières années, ce qui se rapproche une nouvelle fois des maillots de l'époque où le rouge n'avait sa place que sur la poitrine.