OM : Igor Tudor regrette de ne pas avoir fait entrer Dimitri Payet

Depuis mardi et la défaite dans les ultimes secondes de la rencontre contre Tottenham, on se pose tout un tas de questions autour de l'Olympique de Marseille. Est-ce que les joueurs savaient qu'ils étaient qualifiés en Ligue Europa ? Ce n'est pas vraiment la question selon Igor Tudor.

« C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. On peut parler des erreurs qu'on a faites dans les deux dernières minutes. On en a fait quelques-unes. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il y avait la Ligue Europa, que les erreurs ne se font pas. Il faut analyser la situation et les détails. Pour prendre ce but, il y a cinq choses qui ne vont pas. On peut parler d'un joueur qui essaye de chercher le ballon alors qu'il n'en a pas besoin, un autre qui s'arrête, un qui essaye de passer un joueur alors qu'il ne faut pas. Ça, on peut en parler. Je pense qu'au final, on n’a rien à se reprocher, on voulait marquer pour continuer en Ligue des Champions », a commencé par expliquer le Croate.

Tudor admet une erreur

On se disait alors que l'autocritique n'était pas forcément sa tasse de thé. Mais, ce vendredi, est rapidement venue la question sur la gestion de Dimitri Payet en conférence de presse. Alors que l'OM avait le ballon à une trentaine de mètres des buts d'Hugo Lloris et que les Spurs défendaient très bas, Igor Tudor n'aurait pas dû faire entrer son meneur de jeu ?

« Je pense que j'ai fait une erreur, Payet aurait dû jouer au moins quinze minutes. Les coaches font toujours des erreurs, on en fait tous les dimanches. J'aurais pu mieux faire. Clauss aurait aussi pu rester sur le terrain, il a de la classe et il aurait pu marquer. C'est juste de faire une autocritique. Mettre un attaquant comme Suarez à la place de Suarez, j'aurais pu faire différemment », a-t-il ainsi conclu. Doit-on comprendre que le Réunionnais débutera dimanche contre l'OL ? Peut-être...