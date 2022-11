OM : quelles conséquences après l'élimination en Ligue des champions ?

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a vécu un véritable ascenseur émotionnel mardi soir sur sa pelouse de l'Orange Vélodrome. En effet, grâce au buteur Chancel Mbemba avant la pause, la formation phocéenne était d'abord à 45 minutes d'une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions avant de passer troisième, synonyme de reversement en Ligue Europa, avec l'égalisation de Clément Lenglet au retour des vestiaires, et de tout perdre à la 95e minute et le deuxième but de Tottenham signé Pierre-Emile Hojbjerg pour mettre fin à tous les espoirs de phase finale de C1 dans les Bouches-du-Rhône (2-1).

Des recettes ratées

Cette élimination de toute compétition européenne confirme non seulement la méforme sportive des hommes d'Igor Tudor, mais vient faire perdre des liquidités considérables. Car oui, un succès à domicile face aux Spurs aurait pu rapporter pas moins de 22 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que le propriétaire Franck McCourt ne veut plus autant injecter de l'argent dans les caisses du club, préférant que la direction sportive réussisse d'abord à réaliser de belles ventes afin de pouvoir réinvestir ces recettes pour renforcer l'effectif marseillais.

Si on décortique ces 22 M€ de l'UEFA qui passent sous le nez de Pablo Longoria et Co, on retrouve d'abord les 2,8 millions en cas de victoire d'une rencontre en Ligue des champions, près de 10 M€ comme récompense après la qualification en huitièmes de finale (exactement 9,6), auxquels s'ajoutent logiquement 4 M€ de recettes du premier match de la phase finale à domicile et 4 autres liées aux droits TV selon la valeur proportionnelle de chaque marché télévisuel (MarketPool). En réalité, cela ne fait que 18 M€ de pertes pour l'OM, puisqu'il touche néanmoins les 3 millions des recettes de la réception des Spurs, trop peu pour renflouer les finances...

Un mercato mouvementé à venir ?

Si l'OM ne peut pas compter sur ses résultats sportifs pour régler ses soucis défensifs, il devra alors se tourner vers son effectif pour vendre et également libérer de la masse salariale pour espérer se montrer actif durant les prochaines fenêtres des transferts. Selon les informations de L'Equipe fin octobre, le président Pablo Longoria ne devrait pas retenir plusieurs joueurs s'il reçoit une belle offre. On retrouve notamment le milieu de terrain brésilien Gerson, dont la sortie semble inéluctable après les propos de son père et agent Marcao. Un possible départ confirmé par la presse brésilienne, qui l'envoie au Séville FC de Jorge Sampaoli.

Ses compères dans l'entrejeu, le Sénégalais Pape Gueye et le meneur de jeu international français Dimitri Payet, sont également concernés par cette vague dans le sens des départs. Le dernier cité est d'ailleurs l'un des grands perdants de l'arrivée du technicien croate sur le banc olympien l'été dernier, passé de capitaine et leader de l'équipe à remplaçant. Mais il sera difficile de déloger le "Marseillais à vie". Ajoutons à cette liste Konrad De La Fuente, indésiré par Tudor dès son arrivée, n'a pas satisfait durant son prêt compliqué à l'Olympiacos et pourrait bien quitter la Canebière dans la foulée de son retour de Grèce. Le Real Valladolid, déjà intéressé par l'international américain cet été, devrait sauter sur l'occasion en janvier prochain...

Un réveil sportif attendu

En attendant le prochain mercato, l'Olympique de Marseille doit rapidement se relancer sur le rectangle vert. Avant de se faire éliminer de la course aux huitièmes de finale de Ligue des champions, la formation olympienne a enchaîné trois matches sans la moindre victoire en championnat, dont deux défaites (face à Paris et Lens). Une mauvaise série qui a relégué les joueurs d'Igor Tudor à la cinquième place au classement après 13 journées à 11 points du Paris Saint-Germain, plus que décevant quand on sait qu'ils n'étaient qu'à un point du club de la capitale quatre rencontres plus tôt. De plus, le calendrier à venir ne semble pas être le plus abordable pour glaner de la confiance avant la trêve Coupe du monde.

En effet, les hommes en bleu ciel et blanc devront se frotter à l'Olympique Lyonnais, vainqueur de ses 2 derniers matches de L1 sous son nouvel entraîneur Laurent Blanc, dans son antre le week-end prochain avant de se déplacer sur le terrain de l'AS Monaco. Néanmoins, malgré l'affrontement serré sur le papier, le stade Louis-II réussit bien à l'OM, lui qui s'est imposé à 39 reprises sur les 92 affrontements, soit son deuxième adversaire favori en compétition officielle derrière l'OGC Nice (41 succès sur 74 rencontres). Mais avec le blues que connaît la formation de Tudor en ce moment, ces deux affiches doivent lui permettre d'amorcer un début de révolution, sous peine de mettre en péril l'avenir du technicien croate. Feuilleton à suivre.