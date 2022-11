Ligue des Champions : l'OM peut nourrir de sacrés regrets

La suite après cette publicité

En étant dans le chapeau quatre lors du tirage de la Ligue des Champions, on prévoyait l'enfer. Mais finalement, la chance était de leur côté. Les Phocéens allaient évoluer dans le groupe D face à Francfort, Tottenham et le Sporting CP. Une poule relativement homogène avec le dernier vainqueur de la Ligue Europa et une équipe de Premier League notamment.

Tout a mal commencé puisque l'Olympique de Marseille a débuté avec deux défaites. La première contre Tottenham après une première période curieusement intéressante, mais sans marquer. La seconde, elle, a surtout été l'occasion de récolter un carton rouge et deux buts de Richarlison. Très très frustrant pour tout le monde. Lors de la seconde partie, contre Francfort à l'Orange Vélodrome, l'OM a été complètement amorphe, absolument pas porté par un trio pourtant très prometteur composé de Gerson, Payet et Alexis Sanchez. Une nouvelle défaite sans panache.

Heureusement pour eux, le Sporting CP avait décidé de relancer l'OM, lui offrant deux victoires sur un plateau dans des scenarii complètement loufoques. C'est ainsi que Tudor et ses joueurs se sont présentés en Allemagne. Ils étaient premiers de leur groupe et, en s'imposant, feraient un grand pas vers les huitièmes de finale. Contre des Allemands prenables, ils n'ont pas réussi à se faire mal et se sont inclinés une nouvelle fois.

Une gestion de fin de match lunaire

Bon, ce n'était pas terminé. S'ils battaient Tottenham, ils auraient à coup sûr leur ticket pour le tour suivant en C1. Après une première période de haute volée, ponctuée par le but de Chancel Mbemba, ils allaient reculer et encaisser un but. Comme Francfort faisait le boulot au Portugal, ce résultat leur assurait une place en C3. Envolée après une fin de match lunaire et un deuxième but anglais.

Amine Harit n'avait pas les mots : « au moment du tirage on nous annonce morts. On commence mal, on arrive à sortir la tête de l'eau, on s'offre une finale ici. C'est difficile ce soir de se dire qu'à dix secondes près on pouvait continuer à jouer une Coupe d'Europe, même si ce n'est pas celle qu'on voulait. Une Europa League c'est mieux que rien ».

Rendez-vous contre Lyon pour sauver la face

Mais le meneur de jeu offensif marocain, qui s'est démené physiquement ce mardi soir, n'était pas le seul en zone mixte pour assumer ce cataclysme. C'était aussi le cas de Mattéo Guendouzi : « c'est une énorme déception, on peut s'en prendre qu'à nous-même. C'est normal de pousser pour se qualifier en huitièmes de finale. Je pense qu'après l'occasion ratée de Kolasinac, on aurait dû garder ce 1-1. Il y a eu un manque de communication et d'expérience. IL y a eu incompréhension et c'est pour ça qu'on se prend le but. Si on connaissait le score, on ne serait pas partis à l'abordage. Il y a eu des erreurs de tout le monde, on est dans le même bateau. IL va falloir assumer, le résultat est catastrophique. Si on est quatrième ce soir, c'est qu'on mérite d'être là. Il y a eu des bons matches, certains, on aurait pu mieux faire au niveau des résultats. Ce soir on mérite peut-être la victoire, au moins le nul. C'est souvent la même chose en ce moment, on mérite de marquer et on n’arrive pas à le faire. On se dit toujours qu'il faut mieux faire après et on continue à faire les mêmes erreurs. On a fait de très bons matches et que ça se termine comme ça... ».

Alors, oui, l'OM méritait peut-être mieux. Mais le football ne se joue pas au mérite. Ou alors en tout cas, il n'y a pas de classement du mérite. Ce mardi soir, ils sont éliminés de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Ils regarderont donc l'Europe début 2023 de chez eux. Et s'ils veulent participer à la prochaine édition, il va falloir vite gagner des matches. Cela commence dimanche, face à Lyon à l'Orange Vélodrome.