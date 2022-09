Ligue des Champions, OM : un trio plus que décevant

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille affrontait Francfort pour la seconde journée de Ligue des Champions. Avec une défaite à Tottenham couplée à une seconde victoire du Sporting CP face à ces mêmes Spurs, la rencontre avait une vraie valeur. Lors que les compositions d'équipes sont tombées, les fans de la formation marseillaise avaient de quoi saliver : le trio Sanchez-Payet-Gerson débutait.

On va stopper tout suspens tout de suite, la bande d'Igor Tudor a perdu (0-1) et le trio a été plus que décevant. On a pensé au début qu'il tirerait son épingle du jeu, mais c'était sans compter sur une équipe allemande bien vigilante. Au fur et à mesure, l'OM a commencé a balancer un peu devant et évidemment, Sanchez ne faisait pas le poids et n'était pas de taille dans les duels aériens.

Tudor élude la question sur le trio

Petit à petit, Gerson et Payet, censés s'occuper d'amener le cuir aux abords de la surface allemande, ont complètement disparu. On les a d'ailleurs sentis un peu frustrés. À la 60e minute, Tudor décidait de sortir les trois qui n'avaient pas montré grand-chose, à part une frappe non cadrée d'Alexis Sanchez. Il suffisait de voir leur attitude, alors que l'OM était mené, quand ils ont dû céder leur place. S'ils avaient été moins vite, ils auraient probablement reculé.

Igor Tudor, lui répondait un peu à côté quand on lui a demandé en conférence de presse son avis sur son trident : « les changements, je les ai faits parce que je voulais quelque chose de différent. Cela fait partie du jeu, cela fait partie du football. Les remplaçants ont apporté quelque chose de positif », comme une façon de botter en touche. On n’est probablement pas près de les revoir ensemble sur le terrain...