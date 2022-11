Coupes d’Europe : comment l’OM peut encore être européen en 2023

La suite après cette publicité

Avant le tirage de poules de la Ligue des Champions, être européen au début de l’année 2023 n’était pas franchement un objectif pour l’Olympique de Marseille. D’une part parce que les Phocéens étaient dans le chapeau quatre et d’autres parts, car les dernières campagnes de C1 étaient très compliquées. Mais finalement ça l’est devenu.

Premièrement parce que ce groupe D est très homogène. En plus de cela, alors qu’on les condamnait presque après deux défaites initiales, ils sont revenus d’entre les morts, certes bien aidés par les joueurs du Sporting CP à l’aller et au retour. Ils arrivaient donc à Francfort avec la possibilité d’éliminer les Allemands et de se retrouver, au minimum, en C3.

Le calcul est simple pour être en huitièmes

Mais ils ont failli en perdant (1-2). Ils affronteront donc Tottenham dans la position d’un quatrième ce mardi soir à l’Orange Vélodrome. Mais rien n’est impossible. L’OM peut encore tout changer. Pour commencer, si les Phocéens l’emportent, ils seront en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C’est clair et net.

Si cette victoire face aux Spurs est couplée à un match nul de Francfort à Lisbonne, ils finiront même premiers de la poule ! Quasi inespéré. Tout autre résultat qu’une victoire à Marseille ce mardi soir éliminerait Alexis Sanchez et ses petits copains de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais ils pourraient encore être reversés en C3.

En effet, si les Phocéens arrachent un nul contre Tottenham et que dans le même temps leurs bourreaux de Francfort vont gagner au Portugal contre le Sporting CP, ils passeront devant les Portugais grâce à la différence de buts particulière. Les calculs sont simples. S’ils veulent poursuivre en C1, ils devront gagner. Sinon, il faudra regarder ce qu’il se passe à Lisbonne…

