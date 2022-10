Ligue des Champions : la dernière chance de l’OM ?

La suite après cette publicité

Le saison se suivent et se ressemblent en Ligue des Champions. Lors de la dernière phase de groupe, sous André Villas-Boas déjà, l’Olympique de Marseille avait début sa campagne de C1 avec deux défaites. Cette fois c’est face à Tottenham et une autre plus surprenante face à l’Eintracht Francfort, équipe réputée la moins forte de ce groupe, à l’Orange Vélodrome.

Par conséquent, la qualification pour le prochain tour se complique. Encore plus quand on sait que les deux prochaines rencontres, la première en France, la seconde au Portugal, contre le premier du groupe. En effet, c’est le Sporting CP, vainqueur solide de Francfort puis heureux face à Tottenham, qui s’avance devant Igor Tudor et sa bande.

Un OM sur le fil

Sauf que c’est fois ça semble être la dernière chance des Marseillais. En tout cas pour espérer accrocher l’un des deux strapontins pour les huitièmes de finale de la compétition. Il faut aussi préciser qu’en cas de victoire, chaque match sera « la dernière chance » des Olympiens tant ils sont sur le fil. Igor Tudor, le coach, lui, veut qu'il y ait de la pression et surtout que les siens arrêtent les erreurs.

« Je pense que la pression, il ne faut pas l'enlever, il en faut pour tous les matches. Il va falloir faire notre jeu et éviter les erreurs. On était au même niveau que les deux équipes qu'on a jouées, qui étaient très fortes, avec des joueurs importants de Bundesliga et de Premier League. On n'a pas réussi à prendre des points, même si ça aurait été mérité. Demain, il ne faudra pas faire d'erreur et essayé de prendre des points, au moins un », a expliqué le Croate en conférence de presse.

