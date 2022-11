Mercato : l'OM prépare déjà deux départs pour janvier

La suite après cette publicité

Ce mardi, l'Olympique de Marseille a une énorme finale. En cas de victoire contre Tottenham, les troupes d'Igor Tudor disputeront les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Autant dire que le Vélodrome risque d'être en feu pour une soirée qui, on le souhaite pour les Marseillais, peut devenir magique. Mais cela ne doit logiquement pas faire oublier les quelques soucis que traverse l'équipe.

Des résultats plutôt mauvais en championnat, où les Phocéens comptent un nul et trois défaites sur les quatre dernières journées, et une relation entre les joueurs et le coach qui recommencerait à se dégrader sérieusement. Notamment parce qu'une bonne partie du vestiaire ne comprend pas certains de ses choix. En attendant que tout se règle, Pablo Longoria ne veut pas rester les bras croisés et il y aura du mouvement en janvier, tant dans le sens des arrivées comme des départs.

Deux indésirables en moins en janvier ?

Si les noms d'éventuelles recrues devraient commencer à sortir à l'approche du premier mois de l'année 2023, on sait déjà qui sont les candidats pour un départ. Sans surprise, on retrouve Gerson, dont le père avait déjà tenu des propos très explicites sur l'avenir de son fils : « on va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser ». Un départ semble inévitable, et Torcedores le confirme. Le média brésilien indique que Séville, club entraîné par Jorge Sampaoli, a de grandes chances d'être sa future destination.

En Espagne, Estadio Deportivo évoque la situation d'un autre joueur sous contrat à Marseille, bien que pas présent dans l'effectif actuel. Il s'agit de Konrad de La Fuente, qui devrait revenir en janvier après une expérience ratée à l'Olympiakos. Comme l'indique le média espagnol, Real Valladolid pourrait bien repasser à l'attaque, profitant que sa valeur a bien baissé après ces quelques mauvais mois en Grèce. Affaire(s) à suivre...