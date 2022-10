OM : ça recommence à clasher entre Tudor et les joueurs !

La suite après cette publicité

Une seule victoire sur les six derniers matchs. Après un début de saison plutôt réussi, du moins en Ligue 1 où les Phocéens étaient dans la roue du Paris Saint-Germain, les choses se sont vite compliquées. L'équipe entraînée par Igor Tudor est ainsi sur sa première grosse dynamique compliquée, tant dans le jeu que sur le plan comptable. Le match nul face à Strasbourg ce week-end, pendant lequel les Marseillais menaient encore 2-0 à un quart d'heure de la fin, en a agacé plus d'un dans la sphère phocéenne...

Et en interne, la situation serait plutôt compliquée, comme le dépeint le quotidien l'Equipe dans son édition du jour. Cela a pu se voir avant la rencontre en terres alsaciennes samedi, mais surtout après. Le quotidien évoque notamment les cas Nuno Tavares et Gerson, qui ne seraient plus du tout concernés par les consignes du tacticien croate. Les choix du coach sont aussi dans le viseur, notamment en cours de match, avec des changements pas toujours compréhensibles, comme on avait déjà pu le constater face à Lens.

De la tension de partout

Un management et une gestion des titulaires - souvent très fatigués - et des remplaçants - qui n'ont que peu d'opportunités pour réellement changer les choses - qui interrogent dans le vestiaire phocéen, où on a énormément de mal à comprendre certains choix réalisés par le coach arrivé l'été dernier. L'ambiance est tendue comme l'indique le journal.

La situation est-elle irréversible ? On ne semble pas encore en être là. Une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, avec une victoire face à Tottenham en milieu de semaine, calmerait clairement la situation. Mais un mauvais résultat dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et certains choix contestables et contestés de l'entraîneur marseillais pourraient terminer d'envenimer la situation...