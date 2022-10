OM-Lens : les choix perdants d'Igor Tudor

La suite après cette publicité

Évidemment, si l'Olympique de Marseille avait converti, ce samedi soir, contre Lens, ses nombreuses occasions, le discours pourrait être différent. Mais la réalité n'est pas là et les Phocéens se sont inclinés sur le score d'un but à zéro contre le Racing Club de Lens. Comme après chaque défaite, on peut remettre en cause les choix de l'entraîneur. Ce n'est peut-être pas une règle, mais c'est la vérité de ce 22 octobre. Jour où l'OM est quatrième de L1.

Pour commencer, le Croate avait un choix à faire en défense. Avec la blessure d'Eric Bailly et la suspension de Samuel Gigot, l'ex du Hellas Vérone devait choisir entre Isaak Touré, qui n'avait connu aucune titularisation en Ligue 1 jusqu'ici, et Sead Kolasinac qui revenait tout juste de blessure après trois grosses semaines d'absence. Il a finalement choisi le Bosnien.

Le triple changement inefficace

Un choix risqué et non payant puisque malgré une bonne entame, l'ancien joueur d'Arsenal a écopé d'un carton jaune rapidement (14e). Il n'est pas passé loin de l'exclusion pour une seconde semelle. Finalement, il est sorti peu de temps après (22e). Le gaucher s'est d'ailleurs tenu le genou avant de céder sa place sur le terrain. À qui ? À Isaak Touré ? Non, toujours pas...

Igor Tudor faisait un nouveau choix que l'on pourrait qualifier d'étrange puisque c'est Pape Gueye, habituel milieu de terrain, qui allait remplacer le Tank. Un choix pas forcément très logique ni rassurant tout au long de la partie, mais qu'il a justifié en conférence de presse : « je pense qu'il a fait un gros match. Comme ils jouaient en 3-5-2, on avait besoin que de deux défenseurs. Lui jouait plus haut, presque comme un milieu de terrain ». Une réponse lapidaire d'une conférence de presse d'après-match expéditive. L'international sénégalais a d'ailleurs quitté le stade en boitant bas.

Mais les choix hasardeux ne sont pas arrêtés là. Voyant bien que ses joueurs n'y arrivaient pas, Tudor décidait de changer complètement son trident offensif. Exit Guendouzi, Harit et Sanchez. Bamba Dieng, Dimitri Payet et Cengiz Ünder entraient en jeu (76e). À partir de ce moment précis, les Phocéens n'eurent plus franchement de vraies occasions. Des choix qui n'ont pas porté chance dirons-nous au moment où les premiers « Mouille le maillot ou casse-toi » descendaient des travées.