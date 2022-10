OM : enfin l’heure d’Isaak Touré ?

La suite après cette publicité

Cet été, l’Olympique de Marseille a lutté pour arracher Isaak Touré aux mains des clubs européens. Le géant (2,02 m), qui évoluait alors au Havre, en Ligue 2, était extrêmement convoité notamment par Newcastle. Mais finalement, c’est bien Pablo Longoria, le président de l’OM, qui a réussi à mettre le grappin sur le défenseur le central gaucher de 19 ans.

« Déjà c'est une immense fierté, parce que c'est l'un des plus grands clubs français. À jamais les premiers, comme on dit. C'est immense fierté, la confiance qu'ils m'ont donnée. Le choix du coeur. C'est mon club de coeur. Depuis tout petit, je suis fan de l'OM. Et puis ça ne se refuse pas l'Olympique de Marseille », avait-il alors expliqué juste après avoir signé son contrat aux médias du club.

On a ensuite pu le voir à de nombreuses reprises lors de la préparation avec quelques moments plutôt flatteurs et d’autres un peu moins. Mais depuis le début de la Ligue 1, c’est quasiment le néant absolu. Deux petites entrées en jeu contre Lille (23 minutes) et contre Angers (15 minutes). Igor Tudor, son entraîneur, ne cesse de réclamer de la patience pour son jeune joueur.

Deux absents en défense contre Lens

Au niveau de l’intégration, il n’y a eu aucun problème d’ailleurs, même si l’ancien Havrais est un peu plus proche des joueurs de sa génération. On a d’ailleurs pu le voir au Campus OM, avec Salim Ben Seghir lors du match nul entre les jeunes de l’OM et ceux de Francfort (2-2) en Youth League. Niveau entraînement, il alterne le bon et le moins bon, mais la concurrence est féroce (Balerdi, Bailly, Mbemba, Gigot, Kolasinac). Pour autant le coach croate reste derrière lui.

« C'est vrai qu'il avait bien commencé. Puis il a connu une baisse, il s'est repris. Je travaille constamment avec lui pour qu'il progresse. On va voir s'il va commencer samedi ou non », avait expliqué l'ancien défenseur de la Juventus Turin. Car là est tout l'enjeu. Samuel Gigot, pour son tacle sur Neymar le week-end passé, a pris deux matches de suspension, Eric Bailly est blessé et reste le cas Kolasinac. L'ex d'Arsenal revient tout juste de blessure, même s'il s'est bien entraîné cette semaine avec le groupe, dans la bonne humeur. Tudor a le choix entre Touré et Kolasinac et peut-être voudra-t-il tenté d'éviter une rechute du Bosnien et donc offrir, enfin, à Touré, sa première titularisation en Ligue 1 contre Lens.

