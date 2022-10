Les compositions probables de OM-RC Lens

La suite après cette publicité

Après la victoire du PSG hier en Corse, cette 12e journée de Ligue 1 se poursuit avec le déplacement de l'OL à Montpellier, et surtout la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens. C'est tout simplement le 3e qui se rend chez le 4e. Un duel de haut de tableau qui sent déjà les effluves de futures joutes européennes. Les Phocéens ont en plus de cela besoin de points après avoir perdu leurs deux dernières rencontres de Ligue 1 à domicile contre Ajaccio et au Parc face au PSG dimanche dernier. Il est grand temps de rectifier le tir.

Ce n'est pas pour autant qu'Igor Tudor va changer sa formule. Le Croate alignera son habituel 3-4-3 avec Pau Lopez dans les buts mais il va devoir revoir sa défense. Gigot est suspendu et Bailly est blessé. C'est donc l'impeccable Mbemba qui débutera axe droit avec Balerdi au centre et Kolasinac à gauche. Le pari est risqué car, de retour de blessure, l'ancien Gunner n'a plus joué depuis le 18 septembre dernier. Il existe également une petite chance de voir Isaak Touré débuter.

Guendouzi et Harit en soutien de Sanchez

Clauss et Tavares animeront les ailes, tandis que Rongier et Veretout formeront le double pivot dans l'entrejeu. Enfin devant, Alexis Sanchez est pressenti pour démarrer en pointe, soutenu par Guendouzi et Harit, l'homme en forme côté marseillais. À Lens aussi il manque du monde, mais Franck Haise possède encore quelques cartouches dans son effectif. Samba sera titulaire dans les buts, lui qui revient au Vélodrome. Il sera protégé par une défense Haïdara-Danso-Medina.

Gradit est encore en phase de reprise, alors que Cabot est sans doute out pour le reste de la saison. C'est donc Frankowski qui débutera dans le couloir droit, Machado à gauche et le capitaine Fofana sera secondé par Abdul Samed, auteur d'un très bon début de saison. Devant, c'est Sotoca et le jeune Pereira Da Costa qui accompagneront l'attaquant de pointe, Openda. Avec cette équipe en 3-4-3, les Sang-et-Or tenteront de confirmer leur victoire contre Montpellier, et pourquoi pas, de dépasser Lorient.

[Avec Parions Sport en ligne, gagnez jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Une victoire marseillaise 1-0 contre Lens, peut vous faire gagner 720€ (cote à 7,20). (cotes soumises à variation)]