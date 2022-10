OM-Lens : les notes du match

La suite après cette publicité

La dernière rencontre de la journée en Ligue 1 nous offrait un choc de haut de tableau entre Marseille et Lens, respectivement 4ème et 3ème avant le coup d'envoi. Un beau duel en perspective, comptant pour la 12ème journée. Le club phocéen pouvait se relancer après avoir perdu ses deux derniers matches dans notre championnat (dont la défaite face au Paris Saint-Germain lors du Classique). De leur côté, les Lensois s'était déjà relancé face à Montpellier après leur revers dans le derby du Nord. À peine 25 secondes après le coup de sifflet inaugural, les Olympiens se procuraient une première occasion par l'intermédiaire de Nuno Tavares, à la suite d'un mouvement initié par Jonathan Clauss et prolongé par Alexis Sanchez mais la frappe du Portugais passait au-dessus des cages gardées par Brice Samba (1e). Une dizaine de minutes plus tard, Ikoma Loïs Openda, bien lancé par son capitaine, Seko Fofana, éliminait Berardi puis déclenchait une belle frappe qui obligeait Pau Lopez à se coucher pour capter le cuir (11e). Dans la foulée, Sead Kolasinac obtenait un premier carton jaune pour une faute sur Seko Fofana aux abords de la surface lensoise (14e) et le Marseillais était à deux doigts de se faire expulser quelques minutes plus tard après être arrivé les crampons en avant sur la cheville de Przemyslaw Frankowski (16e). L'entraineur olympien, Igor Tudor, décidait alors de faire entrer Pape Gueye à sa place (22e). A la demi-heure de jeu, Amine Harit se faisait remarquer à la suite d'un une-deux avec Alexis Sanchez puis d'une belle frappe croisée mais Brice Samba se montrait intraitable (30e).

Juste avant la pause, Jonathan Clauss manquait l'immanquable. Le latéral réceptionnait un ballon piqué de Jordan Veretout et enchaînait par un petit pointu qui trouvait l'extérieur du poteau pourtant seul au cœur de la surface olympienne (44e). Au retour des vestiaires, Salis Samed était trop court dans les six mètres pour conclure face à Pau Lopez (49e). Après l'heure de jeu, Chancel Mbemba prolongeait son effort pour se retrouver dans la surface adverse et tenter sa chance mais Brice Samba repoussait in-extremis (63e). Dans la continuité de cette action, Wesley Saïd provoquait à l'entrée de la surface et trouvait Seko Fofana dans un petit périmètre, le capitaine lensois pouvait alors frapper mais pau Lopez réalisait l'arrêt au sol (67e). Finalement, la lumière venait du Nord et de David Pereira Da Costa. Le Portugais envoyait une lourde frappe à très longue distance, son tir était alors détourné par le pied de Leonardo Balerdi et la trajectoire bombée du ballon trompait le gardien olympien avec l'aide de la barre transversale (78e, 1-0). Marseille enchaine donc avec une troisième défaite d'affilée. Avec ce résultat, Lens devient le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain tandis que Marseille reste bloqué à la 4ème place.

l'homme du match : Fofana (7,5) : usant de son expérience pour provoquer les fautes de ses adversaires, le numéro 8 Sang et Or a, à plusieurs reprises, tenté de porter le ballon vers l'avant pour tenter de soulager un bloc lensois en souffrance face aux vagues marseillaises. Principale menace lensoise en début de seconde période, il a fait briller Pau Lopez quelques minutes après que son propre gardien se soit signalé (67e).

OM

Lopez (5,5) : le gardien espagnol a livré un match sérieux. Encore une fois. S'il a connu des périodes où il a eu très peu de choses à faire, il a répondu présent quand il le fallait en s'imposant devant Seko Fofana (36e, 67e) par deux fois et devant Lois Openda en début de rencontre (11e). Il a fallu un ballon par Balerdi pour le surprendre et le lober (78e)

Mbemba (5,5) : comme depuis le début de saison, l'ancien défenseur de Porto enchaîne les bonnes performances au cœur de la défense marseillaise. Très solide dans les duels, il couvre également les nombreuses montées de Clauss sur le couloir droit. Et il n'hésite pas à monter pour apporter le danger à l'image de son tir dangereux qui aurait pu battre Samba (60e). Encore un très bon match de sa part.

Balerdi (4) : dans l'axe de la défense à trois, Leonardo Balerdi a limité la casse, mais ne transpire toujours pas la sérénité. Loin de là. Sa vitesse lui permet de rattraper quelques unes de ses erreurs, mais dans les duels, il se fait souvent bouger et a du mal à intervenir proprement. Il a quelques fois des interventions maladroites qui mettent en difficulté son équipe. Comme un symbole, c'est lui qui contrait la frappe de Da Costa pour le but lensois (78e)

Kolasinac (non noté) : très en difficulté pendant les 20 premières minutes face à Séko Fofana, il est rapidement sorti dans cette rencontre. Déjà averti et proche d'un second jaune, il a aussi semblé touché à la cuisse et a donc laissé les siens après 20 minutes. Remplacé par Pape Gueye (4,5) . L'international sénégalais, dans un rôle hybride de défenseur-milieu, a été plutôt intéressant. Serein balle au pied, il a apporté sa touche technique même s'il a parfois fait les mauvais choix. Par contre, il est apparu assez marqué physiquement dans les 20 dernières minutes.

Clauss (5) : face à son ancien club, l'international français a eu une belle activité sur son couloir droit. Il a plus d'une fois fait la différence et a apporté le danger devant (26e). Après une très belle première période, il a connu un coup de mou par la suite. Moins performant et surtout usé physiquement, il a été remplacé par Kaboré à la 78e. L'ancien joueur de Troyes n'a pas eu l'occasion de s'illustrer.

Rongier (5) : capitaine du soir, l'ancien Nantais a été précieux dans le cœur du jeu avec une belle maitrise du ballon et surtout un gros impact physique qui a totalement asphyxié le milieu lensois. Tout comme Guendouzi, il n'a pas cessé d'harceler le porteur du ballon très haut sur le terrain. Mais après une grosse débauche d'énergie, il a disparu après l'heure de jeu et c'est lui qui se fait passer un peu trop facilement par Da Costa sur le but.

Veretout (4,5) : en duo avec Rongier, Jordan Veretout a apporté son volume de jeu pour étouffer les milieux lensois. Il est monté pour combiner avec Harit, Sanchez ou Guendouzi et aurait pu trouver la faille (26e). Il a montré un visage plus intéressant que d'habitude avec ballon mais on attend encore beaucoup plus de lui surtout quand on sait ce qu'il est capable de faire dans le jeu. Sur le but lensois, il est trop loin de Rongier ce qui permet à l'attaquant d'armer tranquillement sa frappe et de marquer.

Tavares (5) : le latéral gauche portugais a été très actif sur son couloir gauche. Et s'il semble moins en confiance qu'en début de saison (ce qui se ressent dans ses prises de décision offensivement), il reste très utile par son volume de jeu et ses courses incessantes dans le dos de la défense. A l'image de son équipe, il a eu plus de mal dans les dernières minutes quand son équipe souffrait.

Guendouzi (5,5) : titulaire dans un rôle plus offensif que ce qu'il maîtrise le mieux, Matteo Guendouzi a été très précieux pour l'OM. Si son équipe a autant remporté la bataille du milieu et a imposé un pressing intense, c'est en grande partie grâce à la débauche d'énergie XXL de son jeune milieu de terrain. Remplacé par Dimitri Payet à la 76e. Ce dernier a touché plusieurs ballons sans les bonifier.

Sanchez (4,5) : aligné à la pointe de l'attaque, l'attaquant chilien a eu une grosse activité sur le front de l'attaque. Il aurait pu ouvrir le score mais a buté sur un Brice Samba attentif (40e, 44e). Intéressant dans son jeu en remise, il a délivré de bons ballons à ses partenaires (notamment à Harit 30e). Remplacé par Bamba Dieng à la 76e. L'international sénégalais a essayé d'être actif mais n'a rien eu à se mettre sous la dent.

Harit (6,5) : dans la continuité de ses dernières prestations, l'international marocain a été l'atout offensif numéro 1 de l'OM. Précieux techniquement, il joue toujours très juste et semble être devenu indispensable dans la création. En plus d'une grosse activité à la perte du ballon, il n'hésite pas à prendre des risques dans son jeu pour créer des décalages. Il n'est pas passé loin de tromper Brice Samba (30e). Encore une fois, le Marseillais le plus en vue. Remplacé par Cengiz Under à la 76e. Le Turc n'a pas réussi à se montrer et il a touché très peu de ballons.

Lens