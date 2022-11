OM - Tottenham : les notes du match

La suite après cette publicité

Une finale pour l'OM. Si celle de la Ligue des Champions semble inaccessible pour le club phocéen à l'heure actuelle, c'était bien l'odeur d'un match décisif qui se humait aux alentours d'un Orange Vélodrome surchauffé ce mardi soir. Une victoire face à Tottenham et l'OM était qualifié pour les huitièmes de finale. Cette perspective enflammait logiquement le public, à la hauteur de l'événement. Et les joueurs ? Dans son 3-4-3 habituel, avec Guendouzi et Harit en soutien de Sanchez, le club phocéen entamait la rencontre avec beaucoup d'intensité et procurait un premier frisson aux supporters, avec un centre d'Harit prolongé de la tête par Sanchez. Cela passait à côté des buts gardés par Hugo Llloris (3e).

Ce début de match emballant était contrebalancé par le premier coup dur, la sortie d'Eric Bailly dès la 9e minute, sur blessure, remplacé par Gigot. Sanchez alertait de nouveau Lloris (19e), et, cette fois-ci c'est un joueur de Tottenham qui était obligé de céder sa place, à savoir Son, touché au visage dans un contact aérien avec Mbemba. Le rythme retombait après une longue interruption de jeu, mais Veretout réveillait le stade d'une magnifique frappe du gauche, que Lloris détournait impeccablement (34e). Marseille accentuait encore plus la pression, les corners se multipliaient. Sur l'un d'eux, vite tiré, Veretout trouvait Mbemba au deuxième poteau, qui claquait une tête phénoménale pour battre Lloris (1-0, 45+2e).

Kolasinac loupe la balle de match

Au retour des vestiaires, Tottenham se montrait enfin plus entreprenant. Pau Lopez enlevait d'une manchette un ballon de but promis à Kane (49e). Et l'OM craquait rapidement. Sur un coup-franc tiré par Perisic, Lenglet s'élevait dans les airs plus haut que tout le monde et battait Lopez (1-1, 54e). Tout était à refaire pour l'OM, qui ne se laissait pas abattre et repartait à l'attaque. Harit s'essayait à la frappe de loin, au-dessus (59e). Tottenham était plus tranchant et Kane passait tout près de profiter d'un ballon relâché par Pau Lopez (63e).

Tudor attendait la 73e minute pour réaliser ses premiers changements. Out Gigot, Clauss et Veretout, in Kolasinac, Kaboré et Under. Des choix particuliers, qui n'avaient pas un grand impact sur le jeu phocéen. Les Olympiens s'en sortaient même bien puisque Höjbjerg trouvait la barre transversale sur une frappe surpuissante (81e). Un signe du destin ? Sanchez était contré in extremis dans la surface, Tudor lançait Suarez à la place de Rongier, et tout le Vélodrome retenait son souffle. Kolasinac ratait l'immanquable de la tête sur un centre merveilleux d'Under (88e). L'OM pouvait avoir des regrets à la fin de cette rencontre dominée, une de plus, qu'il aurait dû gagner. Lot de consolation, le résultat de l'autre match, entre le Sporting et l'Eintracht Francfort, lui offrait un ticket pour la Ligue Europa. Du moins le pensait-on, jusqu'au contre fatal, mené par Kane et fini par Höjbjerg (1-2, 90+5). L'OM a tout perdu.

L'homme du match : Hojbjerg (7,5) : le milieu franco-danois invisible en première mi-temps, a donné de la voix au retour des vestiaires, tout en étant plus présent en faisant remonter son équipe quand elle en avait besoin. Son équipe avait un peu plus le ballon après la pause et a essayé de proposer des combinaisons. Voit sa frappe puissante point de penalty atterrir sur la barre (81e) qui était tout proche de donner l'avantage à Tottenham. Averti d'un jaune (90+1) mais crucifie l'OM dans les dernières secondes après un contre dévastateur, se clôturant par une frappe croisée poteau rentrant (90+5), venant récompensé sa grosse deuxième mi-temps.

OM :

Pau López (5,5) : après une première période calme où il n'a pas eu grand chose à faire malgré quelques interventions aériennes avant la pause, l'Espagnol a effrayé le peuple marseillais à plusieurs reprises (64e). Fort heureusement pour l'OM, il n'a pas commis de graves erreurs. Une prestation en somme toute correcte marquée par quelques sorties bien anticipées. Il ne peut rien faire sur les deux buts des Spurs.

Mbemba (7,5) : une nouvelle fois, le roc congolais a été l'un des meilleurs marseillais. Avec un rôle assez particulier de défenseur relayeur, capable de réaliser de longues montées précieuses en attaque, Mbemba a été décisif sur corner en inscrivant l'ouverture du score d'un coup de tête surpuissant (45e+2). Plusieurs fois, il a été indispensable dans la récupération avec cinq interventions précieuses. Le Congolais a été le seul ayant eu la bravoure de revenir défendre sur le 2e but de Tottenham, proposant un duel physique à Kane (90e+5).

Bailly (non noté) : l'Ivoirien est vite sorti sur blessure. Remplacé par Gigot (5,5) à la 10ème minute . L'entrée du défenseur français a été plutôt remarquée en première période, notamment avec un coup de casque sur un corner tiré par Veretout (43e). Il a été plutôt propre et concentré dans un premier acte où le secteur défensif n'a pas été trop inquiété par de faibles Spurs. Remplacé par Kolasinac à la 73e minute qui a raté l'immanquable de la tête sur un super centre d'Under (88e).

Balerdi (6) : en voilà une bien belle prestation du défenseur argentin, il a montré une belle force de caractère avec assurance et solidité. Il a remporté la plupart de ses duels avec anticipation et propreté. Notons également son impact sur les relances avec 93% passes réussies et six longues ouvertures sur sept tentées. Difficile de demander plus à Balerdi ce soir.

Clauss (4,5) : un match bien compliqué pour l'ancien Lensois qui, contrairement à Tavares sur l'autre côté, n'a pas su profiter des ballons sur son aile, pourtant impliqué par ses coéquipiers dans le premier quart d'heure. Timide, discret voire transparent par moment, il a manqué de confiance en attaque sans se montrer présent en défense. Clauss a perdu un total de 10 ballons et n'a réussi aucun de ses centres. Remplacé par Kaboré à la 73e minute

Rongier (4) : le capitaine marseillais a eu du mal à avoir un vrai impact dans le premier acte dominé par l'OM, trop discret et timide dans l'animation offensive de son équipe. Il perd son duel de la tête avec son compatriote Clément Lenglet sur le coup franc tiré par Ivan Perisic qui conduit à l'égalisation britannique (54e). Remplacé par Suarez à la 83e minute

Veretout (6,5) : l'ancien milieu de la Roma a été décisif en première période en déposant une galette sur la tête de Mbemba sur l'ouverture du score de l'OM (45e+2). Un peu plus tôt dans la rencontre, Veretout a décroché une frappe surpuissante après un joli contrôle, mais Lloris était présent pour repousser son tir (34e). Remplacé par Under à la 73e minute

Nuno Tavares (6) : le collectif marseillais est passé à plusieurs reprises sur l'aile gauche du Portugais qui a donné de très bons ballons à Sanchez (19e). Il a désorganisé le système de Spurs en provoquant de nombreuses fautes, d'ailleurs Ryan Sessengon a eu des difficultés à maintenir l'énergie du latéral phocéen. Tavares a également réalisé un solide travail défensif en contrant les tentatives.

Guendouzi (5,5) : dans un rôle encore une fois pas simple, alternant numéro 10 à la création et relayeur plus bas, le milieu français a commis peu d'erreurs, peu de déchets techniques, affichant plus de 89% passes réussies. Seul bémol : il est parfois trop lent dans ses décisions, ralentissant les situations de contres rapides lancées par les Marseillais. Malheureusement, en seconde période, Guendouzi a trop disparu de l'axe phocéen.

Harit (6) : il a été parmi les plus précieux de l'OM en première mi-temps, en se montrant indispensable dans la construction de belles occasions avec une connexion huilée entretenue avec Alexis Sanchez qu'il a servi dans les espaces avec brio. Aux 25 mètres plein axe, Harit a décroché une lourde frappe du droit, juste au-dessus de la barre de Lloris (49e). Efficacité, régularité, cohérence ont été les maîtres mots de sa performance offensive.

Sanchez (6,5) : s'il n'a pas marqué en première période, il a été précieux à chaque touchée de ballon. En réalisant de très bons appels, le Chilien a été dangereux dans la plupart de ses frappes. Sanchez a été à la conclusion de nombreuses belles opportunités phocéennes. Sa tête croisée a frôlé le poteau de Lloris (3e), alors que sa frappe en pivot puissante a été repoussée par le portier français (19e). Souvent très bien placé, il a montré une grosse activité en décrochant, prenant ainsi ses responsabilités offensives.

Tottenham :