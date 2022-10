Mercato OM : Longoria prêt à vendre 3 joueurs

Alors que le père et agent de Gerson, Marcao, s'est emporté contre l'Olympique de Marseille au sujet du faible temps de jeu du Brésilien sous les ordres d'Igor Tudor, Pablo Longoria a déjà son idée sur le prochain mercato hivernal du club phocéen. Outre le possible le départ du milieu de terrain de 25 ans, Dimitri Payet et Pape Gueye font eux-aussi partie des joueurs qui ne seront pas retenus par leur direction en cas de belle offre sur la table des négociations, selon L'Equipe.

Dans le sens des arrivées, le président de l'Olympique de Marseille aimerait recruter au moins deux joueurs pour renforcer l'équipe phocéenne. Sachant que certains cadres de l'année dernière sont en instance de départ, le dirigeant espagnol aimerait recruter des joueurs capables d'alimenter l'attaque en munitions. Pour rappel, l'OM est dans le creux de la vague après un début de saison réussi. Avec trois défaites lors des trois dernières rencontres, le club phocéen est désormais 5ème de Ligue 1.