Ligue des Champions, OM : Igor Tudor est passé à côté

Ce mardi soir avait tout pour être un grand soir, ou presque. L'Olympique de Marseille jouait une finale dans ce groupe D de Ligue des Champions en accueillant Tottenham à l'Orange Vélodrome. Certes, l'antre était amputé de son virage nord, mais 50768 supporters, dont 1700 Anglais, s'étaient massés dans les tribunes latérales et dans le virage sud. Pour continuer en Ligue des Champions, l'OM devait l'emporter. En cas de nul ce qu'ils ont tenu longtemps, il fallait espérer un faux pas à domicile du Sporting CP contre Francfort.

Concernant la deuxième solution, c'était le cas jusqu'à la 95e minute. Les Allemands l'avaient emporté et l'OM, qui ne cessait de pousser, tenait un bon match nul (1-1). Oui, mais voilà, Pierre-Emile Højbjerg décidait d'envoyer un missile dans la lucarne de Pau Lopez sur un contre rondement mené, bien aidé par des défenseurs olympiens aux abonnés absents. L'OM s'est ainsi incliné (1-2). Mais comment tout cela s'est-il produit ? Comme d'habitude, Igor Tudor avait décidé d'aligner le même onze que d'habitude, celui qui ne gagne pas.

Des changements tardifs qui détonnent

Mais son approche était bonne puisque l'OM dominait outrageusement et ouvrait même la marque grâce à Mbemba juste avant la pause. Mais, tout a changé. Tottenham s'est évidemment réveillé, mais les Marseillais ont eu une posture bien plus attentiste, ce qui ne leur convient évidemment pas. Les Spurs n'ont pas eu à forcer et ont égalisé rapidement par Clément Lenglet. Puis les changements sont arrivés. Peut-être un brin tardif. Kaboré a remplacé Clauss, Gigot, entré en jeu pour pallier la blessure de Bailly est ressorti pour Kolasinac tandis que celui qui était probablement le meilleur olympien sur le terrain, Jordan Veretout, a été remplacé par Cengiz Ünder (73e).

Au-delà de la prestation décevante de Clauss, qui reste dans ses standards des derniers matches, était-ce utile de lancer un Kaboré en manque de temps de jeu et surtout qui n'a pas cette expérience européenne ? Était-ce utile de sortie Jordan Veretout alors que Valentin Rongier, sorti un peu après, semblait plus en dedans ? Des questions qui méritent d'être posées. Comme celle de ne pas avoir utilisé Dimitri Payet alors que ce style de match peu bien lui convenir. On s'est demandé aussi pourquoi les plus fatigués n'étaient pas sortis.

Guendouzi ne connaissait pas le score de Francfort

Enfin, ce n'est pas la seule gestion. Certes, Tudor peut penser que seule la qualification en Ligue des Champions est belle, mais alors que la Ligue Europa était acquise, n'était-ce pas plus judicieux de dire à ses joueurs de se calmer et de bien se replacer ? Bien, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mine touchée, a répondu à cela en conférence de presse ainsi qu'au micro des diffuseurs.

« C'est vrai que moi le conseil que j'ai donné était de rester et de ne pas aller vers l'avant. Les joueurs ont poussé, j'aurais aimé être équilibré. Il y a du bruit et peut-être qu'on ne s'entendait pas assez. Ils ont vraiment poussé, ils voulaient marquer », a-t-il expliqué. Une version confirmée par Mattéo Guendouzi en zone mixte qui a avoué qu'il ne connaissait pas le score de l'autre rencontre. Les détails sont nombreux et cette fois trop grands.