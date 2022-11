OM : Dimitri Payet, la grosse épine dans le pied d'Igor Tudor

La suite après cette publicité

Un capitaine abandonné. Cette saison, Dimitri Payet a perdu gros à l'Olympique de Marseille. Il y a eu tout d'abord la perte du brassard, confié à présent à Valentin Rongier. Mais surtout, le Réunionnais n'est plus considéré comme un titulaire indiscutable. Arrivé cet été pour succéder à Jorge Sampaoli, Igor Tudor a décidé de redistribuer les cartes et de ne faire absolument aucun cadeau au footballeur né en 1987. D'ailleurs, plusieurs médias avaient indiqué que le coach phocéen et le Français avaient eu des tensions en début de saison. Questionné par Prime Vidéo il y a quelques jours, Dimitri Payet avait évoqué sa relation particulière avec Igor Tudor.

« C'est nouveau pour moi. Oui, ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça ne passe pas". Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur et un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou l’entraîneur. C'est plus envers moi-même. Il faut que je fasse plus. (...) Je ne dis pas que je ne m’entends pas avec le nouveau coach. Mais c’est une autre façon de fonctionner et de travailler ». Mais l'ancien joueur de West Ham n'a pas le choix, il doit cohabiter avec un entraîneur qui ne semble pas être un grand fan de lui.

Dimitri Payet a perdu gros

Cette saison, Payet l'a donc débuté dans la peau d'un remplaçant. C'était le cas lors des trois premiers matches auxquels il a pris part. Il avait ainsi joué 14 minutes contre Reims (7 août), 22 face à Brest (14 août) et 26 face à Nantes (20 août). Puis, il a intégré le onze de départ le 28 août lors de la victoire 3 à 0 à Nice (67 minutes jouées). Il avait enchaîné avec des titularisations face à Clermont (58 minutes jouées, 31 août) et Francfort en Ligue des Champions (58 minutes, 13 septembre). Ensuite, il a alterné entre titularisations (Angers, Ajaccio, Strasbourg) et entrées en jeu (Rennes, Sporting CP, Lens).

En 12 apparitions toutes compétitions confondues (10 en L1, 2 en C1), il ne compte que 6 titularisations (1 but, 1 assist). Il faut d'ailleurs noter qu'il n'a joué qu'un seul match en intégralité cette saison. C'était le 29 octobre face à Strasbourg. Hier soir, Dimitri Payet n'a pas pu poursuivre sur sa lancée. Placé sur le banc lors du match capital face à Tottenham, il a vu ses coéquipiers mener au score avant de se faire rejoindre par Tottenham. Quand les Marseillais commençaient à être inquiétés, beaucoup imaginaient qu'Igor Tudor lancerait le Français, qui possède une expérience du haut niveau et des qualités qui pouvaient aider les Phocéens à s'en sortir.

Il n'est pas sorti du banc face à Tottenham

Mais le natif de Saint-Pierre est resté scotché sur le banc de touche. Un choix qui a d'ailleurs été pointé du doigt par les supporters et la presse après la rencontre. D'autant que Tudor a préféré faire rentrer un élément comme Luis Suarez à la place de Valentin Rongier à la 83e. Payet, lui, a donc été un spectateur privilégié du fiasco vécu par l'OM, éliminé en coupe d'Europe à la dernière seconde suite à un but de Pierre-Emile Hojbjerg (2-1). Le joueur de 35 ans, qui n'a donc pas participé à l'un des matches les plus importants de la saison, a reçu un sacré message de la part de son coach. Un technicien qui a fait une erreur en se passant de ses services hier soir.

En quelques mois, Dimitri Payet est donc passé de capitaine et leader de l'équipe à remplaçant. Concernant la suite, rien ne dit que l'histoire d'amour se poursuivra entre le Réunionnais et l'Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, L'Equipe a révélé que le Français figure parmi les joueurs qui ne seront pas retenus par Pablo Longoria cet hiver en cas de belle offre. Une liste où on retrouve également Gerson et Pape Gueye. Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien joueur de l'ASSE, qui n'a pas toujours évolué à son meilleur niveau cette saison il faut l'avouer, va certainement devoir réfléchir à son avenir. Surtout si Igor Tudor reste en poste et continue de le traiter ainsi.