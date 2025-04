PL : Manchester City arrache la victoire à Everton, Brentford écrase Brighton

Ce samedi, le traditionnel multiplex de 16h en Premier League nous offrait quatre rencontres assez importantes à ce stade de la compétition. En course pour aller chercher une place en Ligue des Champions en finissant dans les cinq premiers, Manchester City devait s’imposer à Everton pour aller mettre la pression à Newcastle et Nottingham Forest. Et malgré un match maîtrisé des Skyblues, ces derniers ont dû aller chercher cette victoire si précieuse en fin de rencontre. Après un premier acte assez pauvre, les Cityzens ont trouvé leur salut grâce à Nico O’Reilly qui a donné le succès aux siens à la 85e minute de jeu (0-1). Dans le temps additionnel, Kovacic a entériné le succès de City (0-2, 90+2e) qui grimpe à la quatrième place et met la pression sur Newcastle et Nottingham.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Bournemouth, également à la quête d’une place européenne en fin de saison, a réalisé une mauvaise opération en allant faire un match nul sur la pelouse de Crystal Palace. Plus consistants, les Cherries n’ont pas su aller chercher les trois points malgré une nette domination et l’expulsion de Chris Richards juste avant la pause côté Palace (45+1e). Un nul qui fait stagner Bournemouth à la 8e place. De son côté, Brentford revient à 8 points des Cherries après son succès face à Brighton (4-2). Porté par un Bryan Mbeumo des grands jours avec deux buts et une passe décisive, les Bees ont piqué un Brighton, réduit à dix en seconde période. Pour finir, West Ham s’est sabordé. Alors que les Hammers avaient pris l’avantage en début de second acte grâce à Bowen, ces derniers ont vu la lanterne rouge Southampton égaliser en toute fin de match grâce à Lesley Ugochukwu (90+1e, 1-1). Un nul frustrant qui empêche le club londonien de faire une belle opération dans la quête du maintien.

Les résultats du multiplex de 16h :

Brentford 4-2 Brighton : Mbeumo (9e, 48e), Wissa (58e), Norgaard (90+5e) / Welbeck (45+3e), Mitoma (81e)

Crystal Palace 0-0 Bournemouth

Everton 0-2 Manchester City : O’Reilly (85e), Kovacic (90+2e)

West Ham 1-1 Southampton : Bowen (47e), Ugochukwu (90+1e)