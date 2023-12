Une footballeuse britannique retrouvée morte en forêt

Le football britannique est en deuil. Ce samedi, la famille de Gemma Wiseman a rendu public le décès de l’ancienne joueuse anglaise, qui avait notamment remporté la médaille de bronze aux championnats du monde de football sourds en 2016. Le corps de la femme de 33 ans a en effet été retrouvé dans une forêt située en périphérie de Norwich, le 16 décembre dernier.

Les autorités ont confirmé que le décès n’était pas considéré comme « suspect » et qu’il s’agissait vraisemblablement d’un suicide. Sa famille a par ailleurs ouvert une cagnotte afin de pouvoir financer ses funérailles. Pour le moment, plus de 10 000 livres (environ 11 000 euros) ont été récoltées. Wiseman laisse derrière elle sa femme et sa fille.