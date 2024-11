Rennes : ça chauffe pour Jorge Sampaoli !

Comme nous vous l’avons révélé il y a quelques minutes, Julien Stephan n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Le technicien de 44 ans, qui était revenu à Rennes il y a un an après une première expérience, a été mis à pied après six mois catastrophiques où il n’a réussi qu’à faire gagner son équipe à cinq reprises en 19 matches.

Ce départ prévisible de Julien Stephan a provoqué immédiatement un véritable soulagement au sein du vestiaire, qui ne supportait plus ses méthodes. Pour le remplacer, Steve Mandanda et les siens pourraient avoir affaire à un tout autre style de coach. Selon nos informations, c’est bel et bien Jorge Sampaoli (64 ans) qui est le grand favori pour devenir le nouveau coach des Rouge et Noir. En interne, on réfléchit à la possibilité de nommer un entraîneur intérimaire jusqu’au match de dimanche contre le TFC afin de laisser au bouillonnant technicien argentin le temps de finaliser son arrivée et de dresser un premier audit de son effectif.