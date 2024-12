Edinson Cavani revient sur sa relation avec Zlatan Ibrahimovic au PSG

Edinson Cavani a fait taire toutes les rumeurs. Le légendaire attaquant uruguayen de 37 ans a partagé son attachement au Paris Saint-Germain, où il a évolué de 2013 à 2020, inscrivant 200 buts en sept saisons. Dans un entretien pour So Foot, il revient sur sa cohabitation avec Zlatan Ibrahimovic, un moment significatif de son passage au club.

Cavani était obligé d’évoluer sur un côté du terrain afin de laisser l’axe au Suédois, nourrissant des bruits de couloir à propos de leur rivalité. Le "Matador" a donc tenu à clarifier les choses : « je n’ai jamais pensé à prendre sa place. Je me concentrais sur ce que je devais faire comme ailier. Mais beaucoup de mythes ont été créés autour de cette histoire. Dès que je suis arrivé, on a voulu nous opposer. On a des personnalités différentes, mais cet antagonisme n’existe pas. J’avais mon rôle dans l’équipe, et Zlatan était un coéquipier que je respectais, avec sa manière d’être à lui. »