Arsenal : Havertz out jusqu’à la fin de saison !

Décidément, quand rien ne va… Alors qu’Arsenal avait déjà perdu Gabriel Jesus et Bukayo Saka sur blessure, The Athletic annonce ce mercredi que Kai Havertz va manquer la deuxième partie de saison et ne reviendra a priori que pour le début du prochain exercice. Il a subi une déchirure aux ischio-jambiers lors du camp d’entraînement des Gunners à Dubaï.

Un nouveau coup dur pour Mikel Arteta, qui avait déjà amèrement constaté qu’aucun attaquant n’avait été recruté lors du mercato hivernal. Gabriel Martinelli s’est également blessé récemment. Seule éclaircie, le retour espéré de Saka au mois de mars. Mais Arteta risque de trouver le temps long suite à la perte de Kai Havertz, meilleur buteur d’Arsenal en Premier League cette saison.