Kieran Tierney file en prêt à la Real Sociedad

La Real Sociedad s’offre un renfort de choix pour le secteur défensif. En effet, le club basque a annoncé ce dimanche soir l’arrivée du latéral gauche écossais Kieran Tierney (26 ans) sous la forme d’un prêt. La présence d’une option d’achat assortie à ce transfert temporaire n’a pas été précisée. L’international de la Tartan Army (38 sélections, 1 but) va donc disputer la Ligue des champions avec les Txuri-urdinak, qui est encore à la recherche de sa première victoire en Liga après trois matches nuls concédés en autant de journées.

«La Real Sociedad et l’Arsenal FC ont conclu un accord pour le prêt de Kieran Tierney jusqu’à la fin de la saison 23-24. Kieran Tierney (Île de Man, 1997) est un défenseur latéral qui compte plus de 90 matches de Premier League. Il arrive au club Txuri Urdin pour apporter à Imanol sa puissance et sa force sur le flanc gauche. Avec l’arrivée de l’international écossais, le Real continue de construire une équipe prête à affronter et à performer au plus haut niveau pour une nouvelle saison, un destin d’étoiles.»