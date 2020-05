L'incroyable menace planant sur la Serie A en cas de nouvel arrêt, la folle demande de Marc-André Ter Stegen pour prolonger au Barça

La suite après cette publicité

La Serie A pourrait avoir recours à un algorithme !

Le 20 juin prochain, la Serie A sera de retour sur les terrains afin de mener à son terme la saison 2019-2020. Mais le risque d'un nouvel arrêt à cause d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire dans le pays n'est pas à exclure, selon la Gazzetta dello sport. Alors pour pallier à cela et quand même aller au bout de la saison, le championnat italien à des plans. Le plan B serait de disputer des play-offs. Mais le plan C serait pour le moins surprenant. En effet, afin de déterminer un classement final, la Serie A envisage d'avoir recours à un algorithme qui calculerait les résultats des clubs grâce aux statistiques. Une formule mathématique qui pourrait créer de sacrés problèmes. Alors pour les éviter, il ne faut plus que le championnat s'arrête.

Ter Stegen veut être le gardien le mieux payé du monde

Les négociations pour la prolongation de contrat de Marc-André ter Stegen semblent s'enliser. Alors que le portier allemand et le FC Barcelone veulent rester unis, l'accord et l'entente ne semblent pas parfaits afin de signer un nouveau bail en Catalogne. Si l'on en croit, le journal As ce matin, le portier aurait fait une demande qui pourrait encore faire échouer les négociations. Le média explique que l'Allemand souhaite que le club blaugrana fasse de lui le gardien le mieux payé du monde ! Rien que ça. Difficile, surtout que le FC Barcelone est en difficulté financière et fait tout actuellement pour vendre et réduire sa masse salariale. Le feuilleton continue.

Liverpool délocalisé à Wembley à la reprise ?

Alors que la Premier League va faire son grand retour le 17 juin prochain, quelques détails restent néanmoins à finaliser au niveau du Restart Project. En effet, les autorités envisagent encore, par exemple, de faire disputer quelques rencontres de championnats dans des stades neutres. Elles considèrent notamment que Liverpool est un club avec des rencontres dites "à risques". Les Reds vont être sacrés champions d'Angleterre dans quelques semaines pour la première fois depuis 30 ans. Ce qui devrait générer des rassemblements, ce que les autorités veulent éviter. Alors pour cela, elles étudient la possibilité de délocaliser deux rencontres de Liverpool (contre Everton et Manchester City) ailleurs. Selon le Sunday Mirror et le Sunday Star, le stade de Wembley est une forte possibilité. De quoi énerver les champions d'Europe, déjà sans doute privés de fête avec leurs supporters. Une réunion doit se tenir outre-Manche la semaine prochaine afin de valider ou non l'idée de stades neutres.