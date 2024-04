PSG-Barça : les louanges de Joao Felix à Kylian Mbappé

C’est le grand rendez-vous tant attendu depuis plusieurs semaines par les supporters du PSG. Ce mercredi, le club de la capitale affronte le FC Barcelone à l’occasion des quarts de finale de Ligue des Champions. Un rendez-vous crucial pour les hommes de Luis Enrique qui savent que leur saison sera jugée sur cette double confrontation face aux Catalans. Ce son de cloche est également valable du côté du Barça alors que les coéquipiers de Joao Felix sont loin en championnat avec huit points de retard sur le Real Madrid, solide leader à huit journées de la fin. Prêté par l’Atlético de Madrid au club catalan, l’attaquant portugais espère rester au Barça l’an prochain.

En attendant, ce dernier a été interrogé sur sa vision du rendez-vous européen qui attend le Barça ce mercredi. Et à entendre l’attaquant de 24 ans, il faudra logiquement se méfier de Kylian Mbappé qu’il considère comme l’un des meilleurs du monde : «c’est peut-être le meilleur attaquant du monde. J’aime sa façon de jouer. Qu’il vous reçoive dans les pieds ou qu’il aille dans l’espace, il est très rapide et a de la qualité. En d’autres termes, il est très décisif et fait la différence dans n’importe quelle équipe où il se trouve. Lui et Ousmane Dembélé ? Ils sont tous les deux très bons, mais le football est fait de duels et tous les dix ne gagnent pas. Nous devons être bons défensivement pour pouvoir les arrêter, eux et les autres.» Les Catalons savent à quoi s’attendre.

