Crystal Palace : Roy Keane fracasse Joachim Andersen

Titulaire lors du match nul concédé à domicile face à Leicester (2-2), le défenseur central de Crystal Palace Joachim Andersen n'a pas délivré sa meilleure prestation dimanche sous le maillot des Eagles. L'ancien Lyonnais a même été la cible des critiques de l'ancien défenseur de Manchester United Roy Keane, qui n'a pas hésité à pointer du doigt sa responsabilité sur les deux buts des Foxes au micro de Sky Sports.

« Je n'arrive pas à comprendre, Patrick (Vieira) a fait ses devoirs, ils sont bien préparés, ils ont eu une bonne performance l'autre soir. Et ensuite, votre défenseur central essaie de battre quelqu'un dans cette zone, sachant que, s'il ne le dépasse pas, l'attaquant peut tirer au but. (...) Andersen ne se couvre pas de gloire ici, la position de son corps n'est pas excellente. Quand Vardy arrive, il ne peut pas le rater. Regardez ses yeux, il trompe le gardien de but, une belle finition. Quand vous donnez le premier but, allez à la mi-temps avec un but d'écart seulement, mais ils encaissent un autre but six minutes plus tard. C'est un peu un manque de maturité à l'arrière », a affirmé l'ex-international irlandais.